Il bel tempo di questi giorni ci invoglia a metterci in costume a prendere il sole ovunque si possa, dal balcone al giardino, dalla riva del fiume alla spiaggia (laddove si può).

Ma appena ci infiliamo nell’intero sgambato, nel boxer o nel bikini, ecco che spuntano curve troppo abbondanti e gli odiatissimi “rotolini”. Ecco come tornare in forma con un piano combinato di dieta e movimento.

Niente alcolici fino al primo maggio

Abbiamo venti giorni di tempo fino al prossimo ponte, quello del primo maggio. Dunque, qualche piccola rinuncia “ci sta”. Lasciamo perdere gli alcolici e possibilmente anche le bevande gassate, incluse quelle dietetiche.

Centrifugate e spremute (poche anche quelle) ci delizieranno. E le tisane ai frutti e ai fiori ci disseteranno in un modo meno noioso dell’acqua.

Basta alla pasta ma solo per un po’

Prova costume, un piano per tornare in forma. Saltare il primo piatto può essere una mossa furba da attuare, se si vuol perdere qualche chilo. Ma solo per un po’. La pasta tornerà a rallegrarci fra un paio di settimane.

Magari scegliamone senza frumento: ci sono i rigatoni di riso, di spinaci e piselli, di legumi, di alghe.

Camminare per casa guardando un film

Chi l’ha detto che i film si guardano sono da stravaccati sul divano o sdraiati a letto? Proviamo a guardare un film (commedia divertente o ambientato in tribunale) camminando in giro per la casa, passando da una stanza all’altra. Due ore passano e neanche ce ne accorgiamo.

Perfetta la deambulazione in giardino, cortile condominiale o anche su e giù per le scale del palazzo, con scarpe antirumore. È un’attività che si può fare da soli, ma anche in coppia, con ottime cuffiette.

Prova costume, un piano per tornare in forma

Let’s dance. È ora di ballare, se non piace la fatica da work out. Perché fra poco riapriranno anche i locali e non ci ricordiamo più come si fa. Ballare con fratelli, genitori o figli è un’attività divertente e vantaggiosa, anche se non postiamo un video su TikTok.

Ci sono molte applicazioni che ci permettono di ballare da soli, se proprio nessuno ci fa compagnia. E di calcolare quante calorie abbiamo perso per ogni canzone ballata.