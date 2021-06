Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa forniscono dei consigli su come conservare il prodotto più utilizzato e importante della stagione. Ovvero, la crema solare. Le creme solari sono importantissime per la salute della pelle. E quasi tutti i prodotti cosmetici, che si utilizzano non solo d’estate, presentano fattori di protezione. Proteggersi è fondamentale. Tutti le comprano per difendersi dal sole ma pochi sanno veramente come conservare la carica protettiva delle creme per tutta l’estate.

Anche se il sole apporta notevoli benefici al nostro organismo, la pelle va protetta dai raggi solari. Poiché è tempo di mare ecco allora dei semplici e pratici modi per conservare a lungo e bene le creme solari. I consulenti di ProiezionidiBorsa, indicano dei piccoli consigli per mantenere bene le creme evitando che si deteriorino prima della scadenza. Infatti, come tutte le cose, se ben conservate realizzano bene il loro scopo, ovvero quello di proteggere la nostra pelle dai raggi del sole. Allora ecco di seguito, consigli pratici per conservarle.

Tutti le comprano per difendersi dal sole ma pochi sanno veramente come conservare la carica protettiva delle creme per tutta l'estate

Le creme solari, fondamentali per il benessere della nostra pelle, non devono mai mancare. Quindi, è opportuno applicarle non solo quando andiamo al mare, ma anche durante le passeggiate o quando andiamo a fare la spesa. Insomma tutte le volte in cui esponiamo la pelle ai raggi del sole. Ad ogni modo, è necessario tenerle lontano dalle alte temperature, quindi non bisognerà tenerle all’aria aperta e neanche al sole. E come fare se andiamo in spiaggia? È opportuno munirsi di un piccolo beauty termico, in modo tale da tenere sempre alla giusta temperatura i nostri solari.

Questi, infatti, esposti alla luce del sole rischiano di alterarsi e deteriorarsi. Evitare assolutamente il contatto con la sabbia, mai lasciarla aperta, mai lasciarla in auto al caldo. Inoltre, una volta a casa, si consiglia di non tenerla in bagno, essendo questo il luogo più umido delle abitazioni. Pertanto, quest’anno insieme ai solari, se ancora non lo avessimo fatto, procuriamoci un beauty termico, così da poter stare tranquilli e protetti per tutta l’estate.

