Può succedere di spostare i nostri mobili per le pulizie e ritrovarsi con della muffa sul retro. Soprattutto quando si tratta di mobili di antiquariato. O mobili che si trovano nelle seconde case in montagna o anche al mare. Questo spesso succede perché sono posizionati su una parete esterna. Quindi più soggetta all’umidità. Per questo poggiare i mobili direttamente a contatto con il muro può far formare l’umidità.

Come eliminare la muffa senza danneggiare l’arredo

Se il mobile in legno è verniciato bisogna agire con cautela. Proprio per evitare di danneggiare la vernice e doverlo scartavetrare tutto. Se la muffa è solo sul pannello sul retro il procedimento è semplice. Con una spazzola a setole morbide eliminiamo prima la muffa ormai secca. Meglio munirsi di mascherina per evitare di respirare le polveri tossiche. Dopodiché prendiamo un panno in microfibra. Lo immergiamo in una soluzione di sapone di Marsiglia e acqua. Lo strizziamo per bene e lo passiamo sulla zona interessata.

Ora è fondamentale questo passaggio. Una volta passato il panno sul mobile dobbiamo farlo asciugare. Altrimenti il legno rimarrà umido e quindi si formerà nuovamente la muffa. Se possibile trasferiamo il mobile all’esterno. Così da farlo asciugare all’aria aperta. Altrimenti facciamo arieggiare la stanza e se non dovesse bastare aiutiamoci con il phon.

Come sbarazzarsi una volta per tutte della muffa che si forma sui nostri preziosi mobili in legno

Ma come evitare che si riformi? Prima di tutto disponiamo il mobile a qualche centimetro di distanza dalla parete. Così eviteremo che l’umidità faccia presa e formi di nuovo la muffa. E poi usiamo il classico rimedio della nonna. Rivestiamo i ripiani interni di carta di giornale. Dopo un paio di giorni la rimuoviamo e rilaviamo il nostro mobile.

Ecco come sbarazzarsi una volta per tutte della muffa che si forma sui nostri preziosi mobili in legno. Con questi trucchi possiamo dire addio alla muffa anche se abbiamo una casa molto umida. Un piccolo consiglio per togliere l’odore di muffa. Mettiamo nel mobile un bicchierino con un po’ di caffè in polvere.

