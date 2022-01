Quando facciamo la spesa a volte compriamo alimenti in grandi quantità. Così, una volta arrivati a casa mettiamo tutto in dispensa e a volte ci dimentichiamo di utilizzarli prima della scadenza.

Buttare via il cibo è sempre uno spreco e quando possiamo cerchiamo di evitarlo. Se il cibo è ancora buono, possiamo realizzare delle ricette di recupero. Pensiamo al pane ad esempio. Quante volte ci siamo ritrovati a riciclarlo per preparare un piatto o un dolce goloso.

Invece se il cibo è scaduto, a volte possiamo riciclarlo in modi utili. Questo è proprio il caso della farina. Infatti, tutti la buttano ma la farina scaduta può essere preziosa per risolvere 5 comuni problemi quotidiani in casa e in giardino.

La farina è un alimento estremamente versatile e potrà esserci utile a preparare moltissime pietanze. La cosa straordinaria è che questa può essere impiegata in diversi modi anche una volta scaduta.

È comunque fondamentale controllare sempre le confezioni dei cibi prima di consumarli per evitare possibili malesseri. Scopriamo ora insieme i vari usi della farina perché alcuni di essi sono davvero insospettabili.

Possiamo utilizzare la farina per la cura della pelle. Se non vogliamo spendere soldi in prodotti per lo scrub, sarà sufficiente aggiungere una manciata di farina al normale bagnoschiuma durante la doccia. Questo renderà la nostra pelle più liscia e libera dalle cellule morte.

In alternativa, uniamo 2 cucchiai di farina a un vasetto di yogurt bianco per creare un delicato scrub per la pelle del viso.

Pulire stoviglie in rame e in acciaio

Per rendere gli oggetti in rame o in acciaio nuovamente lucidi, possiamo usare la farina scaduta in 2 modi. Possiamo creare una pasta morbida unendola all’acqua oppure all’aceto bianco.

Dopodiché, passiamo questo composto con una spugna morbida oppure con uno spazzolino sugli oggetti da pulire.

Per i guanti

Molte persone soffrono di allergia al lattice o alla gomma. Chi ha questo problema non riesce ad indossare i classici guanti usa e getta. Tuttavia, questi sono utilissimi e spesso indispensabili per svolgere lavoretti di bricolage, fai da te e anche per le pulizie domestiche.

In questo caso, prima di indossare i guanti in lattice strofiniamo sulle mani un po’ di farina. Questo piccolo trucco potrebbe proteggere le mani da fastidiose irritazioni da contatto.

Contro grasso e unto

La farina è in grado di assorbire grasso e unto in eccesso che può trovarsi su pentole e piatti sporchi. Dunque, mettiamone una manciata dove serve.

In questo modo, potremo rimuovere lo sporco in eccesso e gettarlo via prima che possa finire negli scarichi intasandoli.

Contro le formiche nell’orto

Alcuni prodotti di scarto possono essere molto utili anche per la cura dell’orto, come ad esempio la buccia delle patate. Lo stesso discorso vale per la farina scaduta. Questa può essere un modo molto economico per tenere lontane le formiche dall’orto.

Cospargiamo la farina attorno alle piante vittime del loro attacco. In questo modo, creeremo una barriera che impedirà alle formiche di prendere d’assalto le piante.

