L’inverno è la stagione nella quale usiamo più spesso l’asciugatrice. Questo elettrodomestico è sempre più diffuso nelle nostre case perché è in grado di aiutarci moltissimo.

Proprio in questo periodo in cui le temperature sono rigide e le piogge frequenti, l’asciugatrice è uno strumento davvero molto utile.

Asciugare il bucato in casa spesso è difficile. Inoltre, questo aumenta il livello di umidità in casa e i panni rischiano di avere un cattivo odore. Per questo motivo, abbiamo svelato che per asciugare velocemente i panni stesi in casa bastano 7 semplici ma geniali trucchetti della nonna.

Oggi invece vogliamo spiegare perché non butteremo più l’acqua dell’asciugatrice dopo avere scoperto che vale oro con questi 4 geniali utilizzi.

Evitiamo gli sprechi

Sprecare è sempre un errore. Quasi tutto ciò che abbiamo in casa ci permette di fare economia ritrovando un nuovo utilizzo. Spesso non ci pensiamo ma la pratica del riutilizzo ci permette di risparmiare molti soldi. Ad esempio, è incredibile tutto quello che possiamo fare con l’acqua di cottura del riso. Come abbiamo visto, sprecare l’acqua è un gran peccato.

Soprattutto in questo periodo in cui stanno arrivando dei pesanti aumenti in bolletta, risparmiare denaro non dispiace affatto. Vediamo adesso come riutilizzare l’acqua che si accumula nella nostra asciugatrice.

L’acqua dell’asciugatrice è a tutti gli effetti acqua pulita che deriva dai panni già lavati. Per questo motivo, possiamo utilizzarla in svariati modi.

Ad esempio, perché non impiegarla per lavare i piatti o i pavimenti? Tutto ciò che dovremo fare sarà trasferirla nel lavello o in un secchio e procedere al lavaggio.

Inoltre, se dobbiamo lavare dei panni a mano possiamo riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice. Versiamola in una bacinella ed aggiungiamo il detergente che preferiamo.

Per le piante

Bagnare le piante può richiedere il consumo di moltissima acqua. Specialmente se abbiamo terrazzi e giardini, annaffiare le piante può essere costoso. Ecco dunque che riutilizzare l’acqua dell’asciugatrice può essere una soluzione economica.

L’unica accortezza è prestare attenzione alla temperatura dell’acqua. Come sappiamo, alcune piante possono soffrire lo shock termico. Pertanto, usiamola soltanto quando avrà raggiunto la temperatura ambiente.

Per il ferro da stiro

Quando stiriamo i panni, il ferro da stiro richiede una certa quantità d’acqua. Se abbiamo finito da poco il ciclo di utilizzo dell’asciugatrice, possiamo usare quest’acqua aggiungendola al ferro.

In questo caso, consigliamo di mettere in pratica un passaggio intermedio filtrando quest’acqua. Poiché l’acqua dell’asciugatrice potrebbe contenere fili o lanugine, filtrarla con un colino proteggerà il nostro ferro da stiro. Infine, per dare ai nostri panni una fragranza inebriante ecco come profumare il bucato mentre stiriamo con il segreto della nonna che pochi conoscono.

Per i termosifoni

Perché non utilizzare l’acqua dell’asciugatrice per riempire le vaschette dei termosifoni? L’umidificatore dei termosifoni che generalmente poggiamo o appendiamo al radiatore consente di mantenere un buon grado di umidità in casa.

Riempiamo questo oggetto con l’acqua dell’asciugatrice e se vogliamo aggiungiamo anche qualche goccia di olio essenziale. In questo modo, non solo manterremo un livello adeguato di umidità, ma profumeremo anche la nostra casa.