Lo specchio è un elemento davvero indispensabile in una casa. Che sia quello da parete che teniamo in bagno oppure da terra, gli specchi sono sempre molto utili.

Ciò nonostante, mantenerli puliti e lucenti non è sempre così semplice. Infatti, gli specchi sono vittime di macchie e schizzi, soprattutto se si trovano in bagno.

Una volta puliti però non è raro notare la formazione di fastidiosi aloni. Tuttavia, per pulire velocemente gli specchi da macchie, schizzi e aloni senza usare bicarbonato bastano 4 prodotti che abbiamo in casa.

Avere specchi puliti e splendenti rende la nostra casa più luminosa e curata. Molti di noi usano il bicarbonato per pulire gli specchi perché è un prodotto molto efficace.

Ciò nonostante, esistono diversi metodi naturali che ci permettono di pulire gli specchi a costo zero. Oggi ne vogliamo suggerire altri che ci permetteranno di utilizzare prodotti che comunemente si trovano già nelle nostre dispense.

Per pulire velocemente gli specchi da macchie, schizzi e aloni senza usare bicarbonato bastano 4 prodotti che abbiamo in casa

Innanzitutto, è importante rimuovere la polvere dagli specchi prima di procedere a lavarli. Infatti, proprio questa è la prima responsabile di specchi sporchi e che non riusciamo a pulire bene.

Per rimuovere la polvere in modo efficace usiamo un panno elettrostatico leggermente inumidito. Dunque, dopo averlo bagnato, strizziamolo bene e passiamolo sullo specchio. Infine, terminiamo asciugando la superficie con un foglio di carta di giornale e noteremo che lo specchio sarà splendente e privo di aloni.

A questo punto, possiamo lavarli con l’aceto. Basterà diluirne un bicchiere in una bacinella d’acqua, immergere un panno e strizzarlo per bene. Dopo averlo passato sullo specchio, togliamo ogni residuo con un panno asciutto e non vedremo più aloni.

Talco

Il talco è un prodotto che generalmente utilizziamo per l’igiene della pelle. Può sembrare strano, ma possiamo impiegarlo anche per pulire gli specchi perché è in grado di farli brillare senza fatica.

Facciamone sciogliere un cucchiaio in mezzo litro d’acqua e vaporizziamola sugli specchi da pulire. Passiamo un panno morbido sullo specchio e subito dopo un foglio di carta di giornale per finire il lavoro.

Fondi di caffè

Buttare i fondi di caffè è un grave errore perché questi possono aiutarci in moltissimi modi diversi. Ad esempio, usare i fondi di caffè per pulire gli specchi è una soluzione utile a rimuovere macchie ed aloni.

Dopo aver preparato il caffè con la moka, mettiamo i fondi di caffè in un recipiente e ricopriamoli con acqua. Lasciamoli riposare per un’ora e poi filtriamo il tutto in una bottiglia munita di spruzzino.

Vaporizziamo il prodotto sullo specchio da pulire e con un panno strofiniamo la sua superficie. Per rimuovere ogni residuo usiamo un foglio di giornale ed avremo di nuovo specchi perfettamente puliti.

Schiuma da barba

Basterà una piccola quantità di schiuma da barba per ottenere specchi puliti, senza macchie ed aloni. Mettiamone un po’ su un panno morbido e asciutto e puliamo praticando movimenti circolari.

Dopo aver passato tutta la superficie, rimuoviamola usando un panno oppure un foglio di carta di giornale: il risultato sarà sorprendente.

Approfondimento

Per evitare macchie e sporco sui vetri dopo la pioggia basta un insospettabile oggetto che tutti abbiamo in casa