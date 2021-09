Molti vorrebbero sapere se nella vita arriverà un po’ di fortuna. È possibile scoprire se la nostra vita sarà baciata dalla fortuna secondo le antiche tradizioni orientali e questo attraverso l’antica arte di leggere la mano. Ecco perché sono tutti in cerca delle fantastiche linee della mano che assicurano fortuna e soldi.

Le antiche arti orientali

La lettura della mano è un’antica tradizione orientale originaria dell’India. In seguito verso il 3.000 a.C. si diffuse in Cina e poi nelle altre regioni vicine. Attraverso le linee che percorrono la mano è possibile ricostruire il carattere della persona e le opportunità che la vita le riserva.

Ogni linea rappresenta un aspetto della vita e la loro lettura dipende da come sono disegnate sulla mano. In effetti è difficile trovare due mani che possano dirsi uguali in tutto e per tutto. In questa unicità la chiromanzia legge il destino e le chances di una persona nella vita.

Ambedue le mani, sia la destra che la sinistra, indicano qualcosa della nostra vita. La sinistra le nostre possibilità al momento della nostra nascita. La destra invece come queste si evolvono nel corso degli anni. È infatti possibile trovare delle differenze fra le linee delle due mani. La lettura che riguarda la nostra vita presente e futura si legge sulla mano destra.

Tutti in cerca delle fantastiche linee della mano che assicurano fortuna e soldi

Ebbene nella mano è possibile leggere le 2 linee che assicurano successo con i soldi. La prima è la linea dei soldi, piccolina e si trova, se c’è, proprio sotto il mignolo in direzione verticale. Se è pulita e diritta, significa che si è predisposti per gli affari e il successo. Invece se la linea del denaro è ondulata, significa che si incontreranno difficoltà e bisogna impegnarsi per ottenere successo. Se la linea è interrotta in più punti allora si incontreranno grandi difficoltà e riuscire sarà difficile.

Ci sono tuttavia altre linee da considerare fra cui la linea verticale che si trova sotto l’anulare o linea del sole. Rappresenta la personalità che ha buona riuscita nella vita. Questa si può incontrare con la piccola linea obliqua proveniente dal mignolo, come a formare la punta di un piccolo triangolo, avente come base la piega del dito anulare. Ciò significa che le caratteristiche positive della nostra personalità s’incontrano con quelle della linea del denaro che garantiscono grande successo. Basta possedere almeno una di queste due linee per avere riuscita economica nella vita.

La chiromanzia non è una scienza, è piuttosto un’antica tradizione popolare e il crederci o meno è solo una scelta personale. Ecco i segni zodiacali che potrebbero avere buone notizie in questi prossimi mesi.