A volte è difficile ideare un menù originale che possa soddisfare tutti senza farci spendere un patrimonio. In questo processo, poi, spesso l’attenzione si concentra soprattutto sui piatti principali, finendo per dimenticarci di un piatto di supporto essenziale, il contorno. Questo infatti è in grado di “pulire” la bocca, così da accompagnare anche i secondi di carne o di pesce più grassi. Fortunatamente, c’è una ricetta che riuscirà a mettere tutti d’accordo con una spesa e un impegno minimi. Infatti, tutti impazziscono per questo contorno leggero e anti colesterolo a base di verdure di stagione e non ci pentiremo di averlo provato anche noi.

Alla base della ricetta c’è il cavolfiore, che non sarà più tanto pesante come quando lo prepariamo in umido. Stavolta, diverse spezie aiuteranno ad alleggerirlo, così come la cottura, completamente in forno. Senza contare che il cavolfiore è ricco di fibre utili al regolare metabolismo del nostro organismo e a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ingredienti

cavolfiore 1; cumino in polvere ½ cucchiaino; paprika affumicata 1 cucchiaino; coriandolo in polvere ½ cucchiaino; olio extravergine di oliva q.b.; mandorle 30 g; aglio 2 spicchi; sale q.b.; pepe q.b.

Tutti impazziscono per questo contorno leggero e anti colesterolo a base di verdure di stagione

In realtà, questa è una preparazione molto veloce nonostante i tempi di cottura un po’ prolungati. Questo perché gli ingredienti saranno pronti in pochissimi minuti e il resto del lavoro lo farà il forno. Noi, nel frattempo, possiamo dedicarci ad altre faccende o ad altri piatti. Per questo motivo, questo contorno è molto versatile e utile quando dobbiamo preparare più portate. Allo stesso tempo, può facilmente trasformarsi in un secondo leggero e salutare a base di verdure. Tanto più che il vegetale in questione ha tanti benefici per la salute.

Passiamo ora alla preparazione vera e propria e, ovviamente, partiamo proprio dal cavolfiore. Separiamo le varie cimette, cercando di mantenerle delle stesse dimensioni. Per questo, a volte potrebbe essere necessario dividerle con un coltello. Trasferiamo le cimette in una ciotola e copriamole con un abbondane giro d’olio, tutte le spezie, sale e pepe. Con un mestolo, mescoliamo bene tutti gli ingredienti in modo che i sapori si distribuiscano in modo uniforme.

Foderiamo una teglia con della carta da forno e rovesciamoci sopra il cavolfiore condito. Distribuiamo le cimette cercando di non lasciarle ammassate. Infine, aggiungiamo anche l’aglio in camicia e siamo pronti ad infornare. Cuociamo per 15 minuti a 200 °C. A questo punto rigiriamo i cavolfiori così da esporre le parti meno cotte e aggiungiamo le mandorle. Facciamo cuocere in forno per altri 10 minuti, sinché non vedremo formarsi una deliziosa crosticina dorata.

Ecco quindi che in pochi minuti abbiamo realizzato il nostro contorno. Una volta servito, poi, per pulire il forno già durante la cena senza muovere un dito basterà usare quest’oggetto.