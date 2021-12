L’intolleranza al lattosio è un disturbo alimentare che colpisce tantissimi italiani. Si stima che siano milioni gli italiani che ne presentino una forma anche lieve. Ovvio allora che trovare piatti e ricette che non presentino problemi di digestione di questo nutriente costituisce una necessità per molti di noi. Peraltro, non sarebbe nemmeno giusto arrendersi all’ineluttabilità di avere qualche tipo di sofferenza per mangiare alcune ricette sfiziose. Già in passato ci siamo occupati del tema. Infatti pochi sanno che esistono vari formaggi perfetti per gli intolleranti al lattosio.

Un altro sistema cui ricorrono in molti è quello di utilizzare come ingrediente il kefir. Questa è una bevanda che si produce dal latte o dall’acqua e contiene dei fermenti lattici in grado di resistere all’acidità dello stomaco. Lo stesso nome in turco significa “sentirsi bene”. Di questo alimento insospettabile e prezioso alleato della salute abbiamo già parlato in passato. Dunque per chi soffre d’intolleranza al lattosio ecco la ricetta delle frittelle fatte con questo speciale ingrediente nemico del colesterolo

Gli ingredienti e la preparazione

La preparazione è piuttosto semplice. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 6 porzioni è 2 uova, 2 cucchiai di burro sciolto, farina in quantità, sale, zucchero, bicarbonato di sodio, olio, lievito e miele. Per chi gradisse il suo sapore, è possibile aggiungere 2 cucchiaini di estratto di vaniglia e qualsiasi tipo di crema che possa fungere da guarnizione finale da aggiungere al miele che abbiamo proposto.

In una ciotola occorre versare uova, un cucchiaino di zucchero e una spolverata di estratto di vaniglia. Riscaldiamo una tazza di kefir e aggiungiamoci il burro fuso. Versiamoli così nella ciotola con gli altri ingredienti. Dopo aver mischiato per un po’, uniamo la rimanente parte degli ingredienti per completare il composto: un cucchiaino di lievito in polvere, due tazze di farina, un pizzico di bicarbonato e di sale.

Mescoliamo e poi lasciamo riposare per 5 minuti. Ora possiamo passare alla cottura. Ungiamo una padella con uno strato sottile di olio. Possiamo così versare il composto a formare le frittelle. Basterà avere la precauzione di mantenere le frittelle cui diamo forma distaccate e ricordarci di girarle a metà cottura. Un lato sarà ben cotto quando lo strato esterno avrà raggiunto un colore dorato.

La guarnizione spetta a noi. Il sapore dolce del miele è un ottimo alleato di questa ricetta. Ma nulla ci impedisce di provare anche altri abbinamenti, come marmellata di mirtilli, sciroppo d’acero oppure frutta. Ciascuno avrà le proprie preferenze. In caso di intolleranza al lattosio potremmo, ad esempio, utilizzare anche la panna acida.

Che sia per merenda o per colazione, queste frittelle sono rapide e buone. Soprattutto, non creeranno problemi alla digestione.