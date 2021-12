Manca ormai pochissimo al Capodanno. Molti di noi lo trascorreranno in famiglia mentre altri si circonderanno degli amici più cari.

L’unica certezza è che passeremo queste feste davanti a una tavola imbandita. Abbiamo già suggerito che molti italiani prepareranno così il prosciutto crudo perché diventa lo scenografico e veloce antipasto che spopolerà ovunque alle feste.

Se stiamo cercando delle idee su cosa portare a tavola in quest’occasione, ne abbiamo una da suggerire. Pistacchi e arachidi trionfano sulle tavole, ma bastano 5 minuti per trasformarli nel goloso antipasto che tutti ameranno a Capodanno.

Durante le feste siamo soliti consumare questa frutta secca a fine pasto, ma solo pochi immaginano che con essa possiamo preparare un antipasto delizioso.

Suggeriamo anche che bastano 5 ingredienti per realizzare un antipasto cremoso e friabile in meno di 30 minuti.

Siamo certi che la cremosità e il sapore incredibile di questo antipasto che vede la frutta secca come protagonista stupiranno tutti i commensali. Vediamo insieme come realizzarlo.

Ingredienti

400 g di formaggio caprino;

100 g di gorgonzola;

120 g di arachidi;

120 g di pistacchi;

1 pizzico di noce moscata;

pepe q.b.

Rimuoviamo i gusci dei pistacchi e delle arachidi e trasferiamo i frutti in un mixer. Tritiamoli separatamente e quando avremo ottenuto la granella potremo trasferirla in 2 ciotoline distinte.

A questo punto, in un recipiente uniamo i 2 formaggi, ovvero il caprino e il gorgonzola. Amalgamiamoli per bene usando una forchetta. Aggiungiamo un pizzico di noce moscata ed una spolverata di pepe. Amalgamiamo nuovamente per insaporire i formaggi e finalmente potremo iniziare a formare le palline.

Con le mani formiamo delle palline di piccola dimensione e adagiamole su un piano da lavoro. Passiamo metà delle palline ottenute nella granella di pistacchi, mentre l’altra metà in quella di arachidi.

Foderiamo con carta da forno un piatto oppure una placca e trasferiamo qui le nostre palline di formaggio. Lasciamole riposare nel frigorifero per un paio d’ore ed estraiamole almeno un quarto d’ora prima di servirle. Siamo certi che questo antipasto non deluderà le aspettative.

Consigli

Per procedere in modo più veloce, possiamo utilizzare direttamente la granella di pistacchi che troviamo in qualsiasi supermercato. Possiamo personalizzare questa ricetta come preferiamo, ad esempio usando le nocciole.

Se useremo la frutta a guscio anziché la granella di nocciole, consigliamo di procedere in questo modo. Rimuoviamo il guscio e, dopo averle lavate, scoliamole e trasferiamole in una teglia foderata con carta forno. Facciamo in modo che le nocciole risultino ben distribuite sulla superficie e lasciamole cuocere per 10 minuti nel forno a 180 gradi.

A questo punto, sgusciare le nocciole sarà semplice perché la parte esterna diventa friabile venendo via facilmente.

Inoltre, possiamo sostituire il formaggio caprino con il mascarpone o con la ricotta. Infine, ricordiamoci di non buttare via i gusci della frutta secca, perché possono esserci molto utili. Infatti, non faremo più finire i gusci di pistacchio nella spazzatura conoscendo queste idee utilissime per riutilizzarli.