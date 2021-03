Quasi tutti abbiamo un abbonamento a Netflix, e sappiamo bene che esso è così tanto pieno di serie da perdersi. Soprattutto per coloro che non sono esperti, può essere davvero difficile capire che cosa vedere senza rimanere delusi. Bisognerebbe quindi trovare un metodo per avere una misura abbastanza oggettiva di che cosa è di qualità e cosa no.

Per fortuna, la rete ci viene in soccorso. Esiste infatti un enorme database chiamato Internet Movie Database, dove gli utenti possono dare liberamente i propri voti a serie e film. Il voto medio è quindi un’ottima misura di quanto una serie sia di qualità, e ci può guidare nella scelta. In particolare, tutti impazziscono per queste 3 serie su Netflix che non possiamo perderci.

Ecco le preferite

Sono davvero tanti i capolavori sulla piattaforma streaming, con nomi molto conosciuti. Tra essi troviamo Narcos, Peaky Blinders, e anche miniserie come La Regina degli Scacchi.

Ma sui gradini più bassi del podio vediamo innanzitutto, al terzo posto, Death Note, un cartone giapponese estremamente popolare. Esso racconta la storia di un ragazzo che può uccidere le persone semplicemente scrivendo il loro nome su un diario. Una trama densa di suspense e mistero, imperdibile per gli appassionati.

Al secondo posto troviamo un’altra serie di animazione, ovvero Rick e Morty. Quest’opera racconta le avventure scanzonate di un geniale inventore e di suo nipote un po’ sciocco. I più esperti vedranno di sicuro che questi due personaggi sono una parodia dei protagonisti di Ritorno al Futuro, e apprezzeranno senza dubbio la citazione.

La migliore serie di tutte

Chi ha un po’ di dimestichezza con le serie tv avrà già capito che il primo posto non può che appartenere ad un’opera conosciutissima. Stiamo parlando di Breaking Bad, uno dei capisaldi della serialità televisiva. Per chi non lo sapesse, essa narra di un professore di chimica che, preso da una serie di eventi, diventa un boss dello spaccio di droga. Tutti impazziscono per queste 3 serie su Netflix che non possiamo perderci, ma questa le supera tutte. È un capolavoro che ognuno dovrebbe vedere una volta nella vita.

Per chi invece ha poco tempo ma vuole lo stesso guardare qualcosa, queste sono le miniserie che consigliamo.