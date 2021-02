Le serie TV sono ormai diventate un passatempo per milioni di persone, ed hanno un forte impatto sulla vita di tutti. Però c’è un problema non tutti hanno il tempo di godersi decine di puntate, divise su parecchie stagioni. Per questa ragione, vedremo tre serie adatte a tutti, anche a chi non riesce a dedicarci molto tempo. Le troviamo tutte su Netflix e Now TV.

Stiamo parlando in particolare di miniserie: esse sono proprio studiate per avere una sola stagione, che spesso dura dieci episodi o meno. Insomma non parliamo certo di opere che ci impegnerebbero decine di ore. Ecco le 3 serie TV in streaming che possiamo vedere anche se abbiamo poco tempo.

The Last Dance – Netflix

Partiamo subito con l’imperdibile documentario dedicato a Michael Jordan ed i suoi Chicago Bulls. A partire da interviste e filmati inediti, questo documentario racconta in sole dieci puntate la gloria di una delle più grandi dinastie sportive di sempre. È adatto agli appassionati, che troveranno sicuramente curiosità che non conoscevano. Ma anche coloro che non conoscono il mondo NBA riusciranno a capirlo appieno, e godere di una pazzesca storia sportiva.

The Spy – Netflix

Questa miniserie, tratta da una storia vera, è composta da sei episodi. Il protagonista qui è Sacha Baron Cohen, famoso soprattutto per la sua interpretazione di Borat nei due omonimi film comici. In questa serie l’attore interpreta Eli Cohen, una spia realmente vissuta negli anni ’60. The Spy racconta la storia di come Cohen abbia fornito al Mossad informazioni importantissime sul governo siriano. Il suo lavoro avrà quindi un grande peso nelle azioni che Israele intraprende con la Siria. Senza anticipare troppo, una serie da non perdere.

Watchmen – Now TV

Una delle migliori miniserie uscite negli ultimi anni, consiste di nove puntate. Essa è basata sul celebre fumetto omonimo, e ne costituisce una sorta di seguito. Watchmen è una storia di supereroi molto originale, che tratta temi difficili e maturi, quale il problema del persistente razzismo negli Stati Uniti. Ha ricevuto un plauso unanime della critica ed ha vinto moltissimi premi. Gli appassionati non possono perderla.

Dunque ecco le 3 serie TV in streaming che possiamo vedere anche se abbiamo poco tempo. Avremo grande qualità senza doverci dedicare giornate intere.