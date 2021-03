L’uovo di cioccolato non può mancare sulle nostre tavole il giorno di Pasqua. Per soddisfare non solo la felicità dei bambini, ma anche per addolcire il palato degli adulti. Se non si ha ancora scelto quello da scartare con la famiglia o da regalare ai propri parenti e amici, è bene fare attenzione a ciò che si prenderà. Perché le uova non sono tutte uguali. Ne approfitteremo dunque per darvi qualche consiglio su dove e come orientarsi per scegliere il prodotto più buono e più sano. Con il supporto del team di Cultura e Società di ProiezionidiBorsa. Le uova di Pasqua non sono tutte uguali, ecco come scegliere il migliore.

Pochi ingredienti ma di qualità

Quando avremo in mano il nostro uovo ancora incartato, per prima cosa dovremo leggere bene l’etichetta. Un prodotto di qualità deve avere pochi ingredienti selezionati: pasta di cacao, burro di cacao e zucchero. Nello specifico, un buon cioccolato fondente deve contenere almeno il 35% di cacao. Per quello al latte, invece, è sufficiente il 25% di cacao, almeno il 14% di latte (o derivati) e il 55% di zuccheri.

Se schiocca è buono

Le uova di Pasqua non sono tutte uguali, ecco come scegliere il migliore. Anche l’aspetto e la consistenza dell’uovo influiscono sulla sua qualità. Una volta scartato, controlliamo che l’esterno sia lucido e brillante. Ma soprattutto, quando lo spezziamo si deve sentire il tipico schiocco tra le mani. Come quando rompiamo una barretta di cioccolato. Una volta in bocca, il cioccolato dovrà avere invece un gusto avvolgente e sciogliersi sul palato.

Dove acquistare l’uovo

Il luogo ideale per acquistare un uovo di cioccolato sano e di qualità è senza dubbio una delle tante pasticcerie artigianali. Per la raffinatezza degli ingredienti, per il tempo dedicato alla preparazione e, se si vuole, anche per la possibilità di scegliere la sorpresa da inserire. In ogni caso, anche tra gli scaffali dei supermercati si trovano prodotti di ottima fattura, come le uova a marchio Lindt, Balocco o Bauli. Le uova di Pasqua non sono tutte uguali, ecco dunque come scegliere il migliore.