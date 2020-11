Molti dei prodotti che si acquistano nei supermercati si presentato sottovuoto. La ragione? La conservazione sottovuoto degli alimenti preserva tutte le proprietà degli stessi e si presta a essere prolungata nel tempo. Davvero pochi sanno che lo stesso meccanismo può essere impiegato anche a casa, per la conservazione di alimenti in un futuro più prossimo. Vediamo, quindi, quali sono tutti i vantaggi della conservazione dei cibi sottovuoto.

Come conservare gli alimenti nel modo corretto

Sono presenti in commercio moltissime macchine dalla praticità indiscussa, che realizzano la conservazione sottovuoto. Tali strumenti sono dotati di un apposito meccanismo che, dapprima, aspira tutta l’aria presente nel prodotto da confezionare e successivamente lo sigilla con il calore. Il sacchetto da utilizzare per il sottovuoto è in genere trasparente e si trova in commercio sotto forma di comodi rotoli di ogni dimensione.

L’alimento da conservare viene inserito nel sacchetto apposito e poi la macchina per il sottovuoto farà tutto il resto. Per gli alimenti che si mostrano particolarmente umidi e liquidi, le macchine più all’avanguardia sono dotate anche di uno specifico programma che aspira meno aria. Altro programma fondamentale è quello per i cibi particolarmente delicati, che potrebbero essere danneggiati dalla pressione. I piccoli frutti come i lamponi o le more ne sono un esempio.

Vantaggi della conservazione sottovuoto degli alimenti

Quali sono tutti i vantaggi della conservazione dei cibi sottovuoto? Innanzitutto il prolungamento del tempo di conservazione. L’aria è un fattore che incide in maniera preponderante sul grado di decomposizione degli alimenti. Ecco perché, sottrarre tutta l’aria presente nel sacchetto è un’operazione fondamentale. Anche i microorganismi e i batteri difficilmente riescono a sopravvivere in condizioni di sottovuoto.

Alcuni batteri, tuttavia, persistono; quelli più forti possono essere sconfitti con la cottura sottovuoto. Il colore degli alimenti, una volta aperto il sottovuoto anche a distanza di tempo, rimane perfettamente vivo come in origine. Non si tralasci poi l’importanza del poco spazio che la conservazione sottovuoto certamente garantisce. Conservare i cibi sottovuoto non può che essere una scelta vincente in un mondo, come quello culinario, in cui l’ordine costituisce già metà del lavoro.