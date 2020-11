Si è sempre pensato che l’età “umana” degli animali da compagnia per eccellenza, cane e gatto, corrispondesse a una misura precisa. Il rapporto finora considerato corretto era 1 anno del cane equivalente a 7 anni dell’uomo.

Quindi per scoprire quanti anni avesse il proprio animale, bastava moltiplicare la sua età per 7. La realtà è però ben diversa rispetto a questa formula. Oggi si sa che non c’è una corrispondenza fissa tra età dell’uomo ed età di cani e gatti.

Grazie a certi parametri, molto diversi tra cane e gatto, è comunque possibile stabilire un’età approssimativa in anni umani. Come calcolare in modo preciso l’età degli animali da compagnia con una nuova formula.

Miti e luoghi comuni

Negli anni ’50 fu stabilita la regola secondo cui l’età del cane o del gatto deve essere moltiplicata per 7. Pare che questa convenzione sia nata dall’età media di vita dell’uomo a quei tempi, cioè settant’anni.

La verità sta nel mezzo: questa scelta fu decisa per sensibilizzare i padroni di cani e gatti al rispetto di questi animali. In questo modo si riusciva a capire quando l’animale poteva essere considerato anziano e come tutelare la sua salute. Oggi esistono modi molto più precisi e che prendono in considerazione vari parametri. Questi indicatori sono diversi per cani e gatti. Infatti, come si sa bene queste due specie sono molto diverse tra loro.

Come calcolare in modo preciso l’età degli animali da compagnia con una nuova formula

Il cane

Per il cane la prima distinzione da fare riguarda la taglia che può essere piccola, media e grande/gigante. È dimostrato che i cani di taglia piccola riescono a vivere mediamente di più rispetto a un cane grande. Non si è ancora stabilito il motivo per cui ciò accade e la ricerca è ancora in atto.

Se nel regno animale, le grandi balene o gli elefanti vino più del piccolo topo, nel regno canino questa regola non funziona. Pare che la causa sia la presenza di un ormone della crescita che accelera l’invecchiamento nei cani grandi. Quindi se la vita di un chihuahua è circa di 15 anni, quella di un San Bernardo sarà di 7-8.

Il primo anno di vita di un cane che non supera i 10Kg di peso corrisponderà a circa 15 anni umani. Mentre per un cane grande a circa 12 anni. A 5 anni, l’età di un cane tra gli 11 e i 25Kg corrisponderà a 36 anni, per un cane grande a 45 anni. A 9 anni, l’età di un cane piccolo corrisponderà a 52 anni, mentre di un cane grande a 71. Esistono delle tabelle molto precise che si possono facilmente consultare online.

L’Università di San Diego ha messo a disposizione questa formula: anni umani=16xIN(età del cane)+31.

Il gatto

Se si vuole conoscere l’età del proprio gatto la questione è più sbrigativa. Le 71 razze riconosciute hanno tutte una taglia simile (tranne in maine coon).

Il calcolo in questo caso parte dal terzo anno. Si ottiene moltiplicando l’anno del gatto per 4. I primi due anni corrispondono a 15 anni (1° anno) e 24 anni (II° anno).

Ecco come calcolare in modo preciso l’età degli animali da compagnia con una nuova formula.