Il fashion non si ferma e continua a sfornare nuove tendenze. Niente sfilate fisiche, e la Milano Fashion Week Uomo si è svolta in digitale. La moda che ha sfilato è una moda che rispecchia il periodo che si sta vivendo oggi. I capi diventano più morbidi, fluidi e ci si concentra sulle fibre di cui sono costituiti.

Insomma una moda all’insegna della comodità, della versatilità e della qualità. Ma non solo i capi cambiano, perché anche il make-up e l’hairstyle cambia. Ecco tutti i tagli capelli 2021 di tendenza visti alla Milano Fashion Week.

I nuovi tagli capelli di tendenza assolutamente da avere

Se lo stare in casa ha influenzato il vestire, non poteva non influenzare anche l’hairstyle. Infatti i capelli si allungano per un look un po’ trasandato e misterioso. Quindi sì a mullet, caschetti, super ricci e capelli lisci lunghi.

Il mullet

Taglio di capelli in gran moda negli anni ’80. Indossato da Miley Cyrus o Rihanna, oggi torna in una versione maschile. Quindi i capelli si allungano dietro, ma rimangono più corti sulla frangia e sui lati. Ovviamente non esattamente come si portavano negli anni ’80, dove il taglio era molto strong. Nel 2021, il mullet maschile rispetta quelle che sono le origini, ma lo addolcisce rendendolo un taglio più contemporaneo.

Il caschetto

Se dalla quarantena il capello era corto, ora è diventato lungo. E quindi uno dei tagli trend uomo 2021 d’avere è il caschetto, o comunque il capello lunghetto un po’ sbarazzino. Se da una parte c’è l’essere sbarazzino, dall’altra invece c’è l’essere perfetti. Infatti il caschetto sulle passerelle digitali è stato visto anche con righe laterali, o tagli netti sulle punte.

Il capello cortissimo

Non tutti però sono riusciti a gestire i propri capelli durante la quarantena e quindi via di capello cortissimo. Facile da lavare, da asciugare e addio barbiere. Ed ecco tutti i tagli capelli 2021 di tendenza visti alla Milano Fashion Week.

