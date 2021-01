Esiste un modo per prevenire e ridurre la ruga naso-labbra senza ricorrere alla chirurgia? Assolutamente sì! Ed è addirittura divertente. Ecco il segreto gratuito e naturale per combattere l’antiestetica ruga della marionetta.

Cos’è la ruga della marionetta

Nel linguaggio medico si chiamano rughe naso-labiali. Ma in molti le conoscono con il nome di “ruga della marionetta”. Il motivo è che assomigliano alle linee sul volto dei burattini di legno. Si tratta dei segni che compaiono fra il naso e gli angoli della bocca. Sono più pronunciate mentre si sorride. Ma, quando il volto è rilassato, gli danno un’espressione un po’ triste e imbronciata. Ecco perché molti desiderano prevenirle.

Per evitare che si formi la ruga della marionetta, è importante una corretta idratazione della pelle. La secchezza e la perdita di elasticità sono, infatti, fra i principali responsabili della sua comparsa. Bisogna inoltre evitare di fumare e di esporsi eccessivamente al sole.

Ma esiste anche un modo divertente per prevenire le rughe naso-labiali. O per correre ai ripari quando iniziano a formarsi. D’altronde, chi non ama tornare un po’ bambino facendo le smorfie davanti allo specchio? Ecco il segreto gratuito e naturale per combattere l’antiestetica ruga della marionetta.

Gli esercizi di prevenzione

La ginnastica facciale è un metodo a costo zero e del tutto naturale per prevenire le rughe. Ed è efficace anche contro la ruga della marionetta! Ecco gli esercizi da provare.

Innanzitutto, bisogna riempire la bocca d’aria, gonfiandola come un palloncino. Poi, spostare l’aria da sinistra verso destra, prima piano piano, poi sempre più veloce.

In secondo luogo, sempre con la bocca piena d’aria, premere forte una mano contro le labbra. Con l’altra mano, spingere su una guancia alla volta.

In terzo luogo, occorre tirare gli angoli della bocca verso le orecchie, aiutandosi con le dita. Nel frattempo, bisogna cercare di arricciare le labbra, facendo il broncio.

Infine, dopo gli esercizi, è importante rilassare il volto. Basterà massaggiare dagli angoli della bocca verso le orecchie. Poi, fare piccoli movimenti circolari su tutte le guance. In questo modo non solo si eviteranno le rughe. Ma ci si regalerà anche un momento di relax!

