La cura della persona è molto importante, soprattutto con l’avanzare dell’età. Ed esistono degli ingredienti da usare per avere una pelle giovane e luminosa sempre. Ci sono due tipi di invecchiamento cellulare: intrinseco e estrinseco.

Il primo viene definito anche cronologico ed è legato alla genetica, solitamente l’invecchiamento cellulare inizia dopo i 25 anni. Il secondo invece, quello estrinseco o esterno, è causato da fattori che non sono legati alla genetica. Ad esempio l’abuso di alcool, l’inquinamento, il fumo e il sole con i suoi raggi. In un precedente articolo, cliccare qui per saperne di più, abbiamo infatti spiegato quanto sia importante usare la crema solare non solo d’estate, ma anche d’inverno. Vediamo allora quali sono questi segreti di bellezza.

Gli ingredienti da usare per avere una pelle giovane e luminosa sempre

Vediamo gli ingredienti da conoscere e usare per avere una pelle giovane e luminosa sempre. Partiamo da forse quello che quasi tutti conoscono, ovvero l’acido ialuronico. Questo è forse uno degli ingredienti più indicati per chi ha una pelle secca e disidratata.

Il retinolo

Questo ingrediente sta avendo un vero successo. Ed è considerato uno dei prodotti più utili per combattere le rughe. Il retinolo aumenta la produzione di collagene ed è un perfetto anti-age. Ma si usa molto anche per combattere l’acne, le cicatrici che a volte questa lascia e la texture della pelle irregolare. Il retinolo non va però usato se incinta e, dopo che lo si usa, non bisogna esporsi al sole e se lo si fa bisogna mettersi la crema solare.

La vitamina C

Impossibile farne a meno. Infatti esistono creme idratanti e sieri a base di questa vitamina. La vitamina C è un potente antiossidante e dona alla pelle luminosità. Si consiglia di usare un prodotto puro, quindi dove la grande percentuale di questo è composto dalla vitamina C e non da altri ingredienti.