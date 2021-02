Il mascarpone è un ingrediente indubbiamente goloso. La sua consistenza rende cremose pietanze dolci e salate, rendendole setose e lisce al palato. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha descritto come preparare il mascarpone in casa in questo articolo. Oggi intende fornire delle valide alternative a questo latticino, alternative altrettanto buone, ma con una percentuale maggiore di grassi per chi ha esigenze specifiche nell’alimentazione. Ecco, quindi, come sostituire il mascarpone per dolci buoni ma con meno grassi.

Valori nutrizionali del latticino

Il mascarpone è un alimento che presenta 47 grammi di lipidi per 100 grammi di prodotto. Presenta, poi, 455 calorie, sempre su una base di 100 grammi. Questo significa che, per smaltire tale quantità di mascarpone, è necessario effettuare quasi 3 ore continue di pulizia.

Per smaltirlo durante la corsa, è necessario praticare questo sport per quasi un’ora. Certo, il gusto e la consistenza che il suo utilizzo conferisce a ogni ricetta è sublime.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma, per chi ha particolari esigenze di dieta e problematiche varie, il controllo nell’assunzione di grassi è fondamentale. Esistono delle valide soluzioni che permettono di capire come sostituire il mascarpone per dolci buoni ma con meno grassi.

Lo yogurt

Lo yogurt è tra i migliori sostituti del mascarpone, perché presenta meno calorie e una percentuale nettamente inferiore di grassi. I grassi dello yogurt ammontano a 3,90 per 100 grammi; le calorie sono 66 per la stessa quantità. Smaltire uno yogurt richiede meno di mezz’ora di pulizie domestiche e meno di 10 minuti di tapis roulant.

Ricotta

La ricotta possiede circa 150 calorie per 100 grammi di prodotto e 10 grammi di grassi sulla stessa quantità. Smaltire la ricotta significa svolgere pulizie per quasi un’ora consecutiva o correre per più di 10 minuti.

Formaggio spalmabile

Qui bisognerebbe distinguere tra formaggi e formaggi. In genere, tuttavia, il valore medio di calorie di ogni formaggio spalmabile è di circa 300 calorie per 100 grammi di prodotto. Esso presenta poi 30 grammi di grassi ed è possibile smaltirlo in circa 45 minuti di camminata e più di un’ora e mezza di pulizie.

Crema pasticcera

La crema pasticcera conferisce quasi 300 calorie per 100 grammi e 12 grammi di grasso. Per smaltirla occorre quasi lo stesso sport necessario per bruciare calorie e grassi del formaggio spalmabile.