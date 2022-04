Tutti i modi per utilizzare le bucce di banana come fertilizzante e concime per ortensie, orchidee e altre piante del giardino

Le piante non sono tutte uguali e chi ha un giardino o un piccolo angolo verde sa che ognuna ha le proprie esigenze. Quindi, qualche piccolo “capriccio” dovremmo proprio accontentarlo e così facendo daremo qualche soddisfazione al nostro pollice verde. Tuttavia, al di là di queste particolarità, ci sarebbero alcune regole generali da imparare a memoria.

Una su tutte: non dovremmo mai dimenticarci di innaffiarle, rispettando i modi e le quantità previste. Inoltre, sempre attingendo dalla guida dei vivaisti provetti, un altro buon suggerimento sarebbe quello di concimarle. In questo modo, le potremmo mantenere in ottima salute e magari le vedremmo fiorire in abbondanza. Per concimare abbiamo tantissime alternative a nostra disposizione, anche se i prodotti più gettonati, soprattutto nel fai da te, sono quelli naturali. Tra questi spicca la banana e nell’articolo di oggi conosceremo tutti i modi per utilizzare le bucce che sarebbero un vero portento per il verde di casa.

Perché la banana

Questo frutto tropicale non è buonissimo solo per l’uomo, ma lo sarebbe anche per le piante. Chiaramente non si tratta di una questione di gusto ma di proprietà. Molti dei nostri vegetali sarebbero ghiotti delle sue bucce perché sarebbero ricche di potassio.

In particole, sarebbero un ottimo fertilizzante e sarebbero in grado di:

migliorare e accrescere la fioritura oppure la fruttificazione;

irrobustire le radici;

stimolare una crescita vigorosa;

rafforzare il sistema immunitario per prevenire eventuali malattie o appassimento;

fortificare e nutrire il terreno, soprattutto durante i periodi di siccità o in inverno;

tenere lontani parassiti e insetti.

Le bucce di banana si potrebbero utilizzare per diverse tipologie di piante. Innanzitutto, andrebbero bene per quelle da frutto e per le succulente. Poi, per alcune verdure dell’orto, come pomodori, ravanelli e cetrioli. Inoltre, potremmo usarle anche per peonie, rose, orchidee, ortensie e ciclamini.

Tutti i modi per utilizzare le bucce di banana come fertilizzante e concime per ortensie, orchidee e altre piante del giardino

Per quanto riguarda le modalità d’uso, la più semplice consisterebbe nello spargere pezzetti di bucce di banana sulla superficie del terreno come pacciamatura. Col tempo queste si deteriorerebbero, venendo assorbite dal suolo e poi dalle radici. Ancora, potremmo seppellire le bucce intere o spezzettate vicino fusti e tronchi e aspettare che la natura faccia il suo corso. Poi, potremmo unirle al compost, insieme ad altri scarti alimentari, ed ecco come farlo a casa senza compostiera.

In alternativa potremmo creare un fertilizzante-concime sia liquido sia secco.

Nel primo caso, usando 2-3 bucce per ogni litro d’acqua:

possiamo farle macerare a freddo per 48 ore e poi innaffiare le piante con questa soluzione;

possiamo creare un decotto, facendole sobbollire per 15 minuti, da diluire in acqua (per 1 litro di fertilizzante 2 litri d’acqua).

Infine, per quello secco basterebbe farle asciugare in forno a 120 gradi per un’ora (dovrebbero essere croccanti) e poi spezzettarle o polverizzarle. Di concime secco se ne dovrebbero usare 2 cucchiai per pianta, da mettere attorno al terreno per poi innaffiare.

