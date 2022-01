Come fare un compost fai da te senza compostiera per creare un concime naturale per orto e giardino

Concimare probabilmente è una delle attività più importanti che possiamo fare per le nostre piante.

Queste si nutrono delle sostanze presenti nel terreno, risucchiandole dalle radici, e soprattutto d’acqua.

A volte, però, ci potrebbe essere bisogno di una dose booster di nutrimento e questa la darebbe proprio il concime.

Se volessimo fare una scelta più green, scartando i prodotti chimici, il compost potrebbe essere un’ottima soluzione.

Esso è un mix di terriccio e scarti davvero comuni che in questo modo possiamo riciclare.

Si tratta di quelli che produciamo ogni giorno a tavola e che provengono dalla nostra pattumiera uniti a quelli che possiamo reperire dagli spazi verdi.

Quindi, il compost si presterebbe benissimo al fai da te perché saremo noi i suoi produttori.

In questo articolo non solo vedremo come realizzarlo senza avere a disposizione una compostiera, ma anche come occuparcene per una resa strepitosa.

L’occorrente

Chiaramente, poter disporre di una classica compostiera da giardinaggio sarebbe l’ideale.

Tuttavia, con un po’ d’ingegno possiamo facilmente sostituirla.

Per esempio, potremmo utilizzare un classico bidone con coperchio come quello per l’immondizia.

In alternativa, andrebbe bene anche una grossa latta di vernice ripulita, sempre con apposito coperchio, o anche un secchio di plastica. L’importante sarebbe chiuderlo come possiamo, per esempio con una piccola lastra di legno.

Un altro strumento indispensabile, poi, sarebbe la paletta da giardinaggio, per mescolare il compost che possiamo sostituire con un cucchiaio di legno oppure una vecchia leccarda.

Una volta capito ciò che ci servirà una domanda può sorgere spontanea.

Dove potremmo posizionare il nostro contenitore simil compostiera?

L’ideale sarebbe tenerlo non troppo distante dal giardino o dall’orto, in un luogo riparato dalle intemperie, ma neanche troppo lontano dall’abitazione.

Questo perché ogni volta che abbiamo degli scarti utili potremmo andare a sopraggiungerli.

Come fare un compost fai da te senza compostiera per creare un concime naturale per orto e giardino

Dopo questi passaggi preliminari, vediamo in pratica cosa dovremmo fare.

Il nostro compost dovrebbe formarsi di:

terriccio comune per piante che servirebbe per amalgamare meglio e arricchire il tutto di ulteriori microrganismi;

scarti provenienti dalla cucina, ad eccezione di quelli animali, come verdure, bucce di frutta, gusci d’uovo, fondi del caffè ecc;

scarti provenienti dalle zone verdi, per esempio erba, piante spontanee/infestanti che di solito estirpiamo, foglie secche, piccoli rami secchi che vengono dalla potatura.

In realtà, potremmo buttarci dentro anche carta e cartone non stampati o patinati e pezzi di stoffe totalmente naturali.

Questi prodotti dovrebbero essere disposti a strati procedendo così:

terriccio;

scarti alimentari;

terriccio;

scarti vegetali;

terriccio;

altri scarti;

terriccio.

Potremmo aggiungere altri prodotti quando vogliamo ma l’importante sarebbe:

evitare di compattare e pressare gli strati;

mescolare una volta al mese oppure ogni 15 giorni per far arieggiare per bene.

Infine, gli esperti suggerirebbero di utilizzarlo dopo un periodo di macerazione di minimo 1-2 mesi, mescolandolo a terra nuova e offrendolo finalmente alle piante.

Allora, ecco come fare un compost fai da te senza utilizzare il suo strumento base per eccellenza e come nutrirlo e mantenerlo fino all’impiego.

