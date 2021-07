Chissà quante volte ci saremo chiesti che sapore potrebbero avere i biscotti ultralight. Magari siamo abituati a intingere nel caffè-latte della mattina i più gustosi e farciti che ci siano in circolazione. Pur sapendo però il carico di calorie che immettiamo nell’organismo. Ecco allora una nostra ricetta per creare deliziosi e veloci biscotti senza burro uova e zucchero per una colazione paradisiaca. Mostreremo ai nostri Lettori una ricetta tipica dei boyscout che tanto piacerà ai nostri bambini.

Gli ingredienti dei nostri biscotti

Questa preparazione avrà ovviamente bisogno dell’utilizzo del forno, cosa in questo periodo non propriamente piacevole. Ma l’aroma è il profumo che si spargeranno per casa unitamente al piacere dei biscotti giustificheranno il sacrificio. Ecco cosa utilizzare:

140 grammi di farina specifica per dolci ossia la 00;

mezzo cucchiaino di lievito per torte;

60 ml di latte possibilmente a chilometro zero;

25 ml di olio;

una spolverata di zucchero a velo;

un pizzico di sale;

un pizzico di cannella.

Deliziosi e veloci biscotti senza burro uova e zucchero per una colazione paradisiaca

Ingredienti che ci serviranno per una quindicina di biscotti, che iniziamo a produrre così:

iniziamo a creare il classico vulcano di farina, al centro del quale metteremo l’olio, la cannella, il sale, il latte aggiunto un po’ alla volta e infine il lievito; lavoriamo l’impasto fino a raggiungere la classica palla vellutata, che andremo quindi a stendere, lasciandola a un’altezza di circa 3 mm e creando le formine per i biscotti; possiamo alternare lasciando i biscotti interi o creando il centro un piccolo foro per un’eventuale farcitura con la marmellata; mettiamo in forno per una ventina di minuti a 180 gradi, ma controllando sempre la cottura per evitare che si brucino; una volta usciti dal forno possiamo farcirli con marmellata a nostro piacere e ricoprirli con dello zucchero a velo.

