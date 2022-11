Gli utilizzi straordinari del cacao in polvere e gusci non in cucina ma per le piante del giardino

Sembrerebbe che furono i Maya i primi a coltivare la pianta del cacao ed a usare la poltiglia dei semi per realizzare bevande, insieme ad altri pochi ingredienti. Probabilmente lo assumevano solo durante cerimonie religiose e solo dopo si scoprirono le qualità di questa pianta. Inizialmente il sapore non era dei più prelibati e passarono diversi anni prima di capire come ottenere un gusto gradevole ed eccezionale. Gli Aztechi lo offrirono a Cristoforo Colombo e successivamente a Cortés, che lo introdusse definitivamente in Europa. Con il passare dei secoli, e svariante sperimentazioni, il cacao diventa il protagonista della pasticceria, e non solo.

Benefici e proprietà del cacao amaro

Per ottenere il cacao, ed anche le classiche tavolette al cioccolato fondente, si macinano i semi essiccati, che avrebbero delle incredibili caratteristiche nutritive. 100 g contengono circa 14 mg di ferro, 51 mg di calcio, 685 mg di fosforo e quantità considerevoli di vitamine A e del gruppo B. Sono fonte di flavonoidi, utili per il sistema cardiovascolare e servirebbero anche a diminuire la pressione dei vasi sanguigni. Grazie ai flavonoidi, il cacao è un potente antiossidante, quindi contrasterebbe i radicali liberi e la degenerazione cellulare.

Gli utilizzi straordinari del cacao nel giardino di casa

I nutrienti del cacao non farebbero bene solo al nostro organismo, ma potrebbero essere elementi utili per la cura delle piante. In primo luogo, i gusci di scarto sarebbero un valido alleato per stimolare la crescita delle nostre amate piante, perché contribuiscono a nutrire il terreno. In più fungono da pacciamatura, scoraggiando lo sviluppo di erbacce infestanti e poco gradite, senza ricorrere a prodotti chimici. Il pacciame di gusci, a differenza di altri, non rende il terreno acido e non ne sottrae l’azoto, proteggendo la pianta dagli sbalzi di temperatura. È anche utile per tenere lontane le lumache dall’orto o dai vasi in terrazzo, anche se potrebbe essere pericoloso per gli animali domestici.

Anche le sostanze benefiche della polvere di cacao amaro potrebbero servici a dare nutrienti alla pianta, stimolando una crescita sana e rigogliosa. Distribuiamo un cucchiaino di polvere direttamente sul terreno e, innaffiando, le radici lo assorbiranno. Gli utilizzi straordinari del cacao, quindi, non sono limitati alla sfera culinaria, oltre che alla cosmesi; il cacao potrebbe aiutare a potenziare il nostro pollice verde.

La cioccolata calda senza fecola

Molti saranno d’accordo a definire la cioccolata calda come la bevanda invernale golosa per eccellenza, oltre al tè. Per preparala, di fatto, bastano pochi minuti ed ingredienti, a partire dal cacao amaro in polvere, fecola, o amido di mais, zucchero e latte. Bisogna mescolare continuamente il composto sul fuoco e aspettare l’ebollizione per conferire quella particolare consistenza densa e cremosa. Ma non tutti amano la fecola e per sostituirla esistono alternative valide, perfette per ottenere lo stesso risultato. Potremo ad esempio usare la polpa dei cachi, oppure quella della zucca, e addirittura aggiungere della panna montata. in quest’ultimo caso, però, facciamo attenzione alle quantità se abbiamo i valori di glicemia e colesterolo alti.