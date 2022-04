È appena uscito un nuovo bando pubblico per lavorare in un Comune della Lombardia, situato in provincia di Como. Nello specifico si tratta del Comune di Binago, per cui si ricercano figure amministrative. La selezione è rivolta a diplomati e ha lo scopo di creare una graduatoria di persone idonee, finalizzata alla copertura di posti vacanti o di nuova istituzione, a tempo pieno o parziale. Con possibilità di contratto a tempo determinato o indeterminato, la categoria retributiva di riferimento è pari a C1, ovvero 1.695,34 euro lordi al mese. Il profilo professionale di riferimento è Istruttore Amministrativo.

Tutti i diplomati stanno facendo domanda per partecipare a questo nuovo concorso e lavorare full o part time nell’amministrazione pubblica

Possono partecipare al Concorso i candidati che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o Europea;

Maggiore età, quindi superiore ai 18 anni;

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensanti dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o licenziati da Pubblico impiego;

Assenza di condanne pensali o di procedimenti penali in corso;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

Non avere sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e di non avere procedimenti disciplinari in corso qualora dipendenti di una Pubblica Amministrazione;

Patente di guida di categoria B;

Conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche di base;

Diploma di maturità.

Per partecipare al bando di concorso sono previste 3 prove. Nel caso in cui la partecipazione fosse superiore a 30 unità, allora si prevede la possibilità di creare una prova selettiva. Per quanto riguarda le 3 prove si tratta di 2 prove scritte e 1 orale. Le domande verteranno sulle materie definite nel bando di concorso, che si può consultare sul sito ufficiale del Comune.

Ecco come e cosa consegnare per partecipare al Bando

Tutti i diplomati stanno facendo domanda, presentandola presso il Comune di Binago, entro e non poltre le 12:00 del 12 maggio 2022. Si può usufruire sia della consegna a mano presso l’Ufficio Comunale, oppure inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R. Ecco tutti gli allegati che bisognerà presentare:

Copia di documento d’identità;

Copia di tassa di concorso di 10 euro;

Curriculum vitae modello europeo;

Copia di titoli utili ai fini della selezione e copia di eventuale documentazione ce attesti il possesso titoli di preferenza o di riserva.

