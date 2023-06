Costumi da bagno per il 2023: se ci ispiriamo alle Barbie spendiamo 31 euro e saremo come le star del cinema

Complice il successo del film che ha come protagonista Margot Robbie, le Barbie hanno nuovamente attirato l’attenzione per i loro look, gli accessori e i dettagli moda. Sono le bambole più famose in commercio e ci aiutano a capire cosa dovremmo indossare in spiaggia questa estate.

Non possiamo non partire dal modello base, quello che Margot Robbie indossa negli shooting di foto per la promozione del film. È un costume intero a righe larghe bianche e nere. Questo è il costume che la bambola indossava quando uscì per la prima volta nel 1959, in quel caso le bambole erano 2, una era bionda e una mora. È stato necessario prenotare per poter acquistare il modellino e le prevendite sono andate a ruba.

Troviamo un modello simile sul sito Intimo2d, un costume da bagno intero con righe David al prezzo di 42,50 euro, scontato del 50%. I costumi avranno quest’anno vestibilità e versatilità tra le caratteristiche principali, piccoli accessori che attirano l’attenzione, richiami a modelli del passato non solo agli anni Ottanta e Novanta. Questo modello ha le coppe removibili, le spalline regolabili e la spilla gioiello che può essere posizionata diversamente. Una vera occasione da non perdere per avvicinarci al mondo del cinema e allo stile di una delle attrici più apprezzate del momento.

Esplosione di colori

Costumi da bagno per il 2023, non solo Margot Robbie, le Barbie hanno un guardaroba invidiabile e ci danno tanti spunti e molte idee. Uno dei costumi Barbie più famosi è il bikini rosa per il modello di bambola con l’asciugamano. Il rosa sarà il colore dell’estate insieme a fucsia e viola, numerosi stilisti hanno creato intere collezioni con questi colori. Troviamo un modello interessante su Amazon, floreale con volant, con annessa fascia per capelli. Il prezzo è di 27,59 euro e l’offerta proviene dallo store Shekini.

Se vogliamo riprendere alcune scene molto colorate del film e alcuni costumi fantasia delle Barbie possiamo scegliere dei modelli innovativi. Quelli arcobaleno zebrati con stile cut out sono molto moderni e hanno dettagli importanti. I tagli e il doppio anello presente nella parte anteriore attirano l’attenzione e mettono in secondo piano i difetti. Sono modelli furbi e di gran classe. Un esempio della Simmi lo troviamo in commercio su Asos al prezzo di 31 euro.

Costumi da bagno per il 2023 tra innovazione e passato

Se amiamo il cut out possiamo trovare alcuni modelli indossati dalla Barbie per celebrare gli anni Sessanta. Tornare indietro nel tempo non significa essere privi di idee. I modelli in commercio sono rivisitazioni che apportano sempre qualche novità. Sono tante le scelte che possiamo fare in questa occasione. Su Zalando troviamo un modello Oysho a 49,99 euro, senza ferretto e con imbottitura removibile. Smanicato, 85% in poliestere, total black, modello di classe da avere assolutamente.

Su Asos troviamo un modello NA-KD al prezzo di 32,99 euro con scollo asimmetrico, cut out sulla pancia e taglio a slip. Colore nero e rosa domineranno quest’estate per facilitare i richiami al passato e garantire eleganza e versatilità. Il brand svedese NA-KD è specializzato nella realizzazione di questi costumi che mettono in evidenza i pregi e nascondono i difetti. Chi non lo vorrebbe?