Ecco i colori di smalto perfetti per valorizzare i piedi in estate soprattutto se abbinati a questi sandali

I colori di smalto perfetti per valorizzare i piedi in estate

È il momento della pedicure ma non sai quale smalto mettere? Ecco i colori più alla moda dell’estate.

Arrivata l’estate, è tempo di cominciare a farsi belle per sfoggiare un fisico e un’estetica invidiabile in previsione delle vacanze al mare. Qualche semplice esercizio, anche casalingo, aiuta a smaltire fianchi e pancetta per superare brillantemente la prova costume. Poi è la volta della beauty routine per mantenere una pelle liscia e abbronzata e dei capelli morbidi e luminosi nonostante cloro, sabbia e salsedine.

E se proprio vuoi dare al look un tocco in più, puoi sempre pensare a quali manicure e pedicure scegliere per essere ancora più affascinante. Nello specifico, ecco i colori di smalto perfetti per valorizzare i piedi e nascondere le unghie spezzate, ingiallite o rovinate prima di arrivare in spiaggia.

I trend più seguiti dell’estate 2023

La parola d’ordine per i prossimi mesi è solo una: colore. Tra le tendenze più cliccate c’è sicuramente la Barbiecore: un rosa acceso e vitaminico, appunto in stile Barbie, per le unghie di mani e piedi. Rimanendo nello stesso range di sfumatura, la versione di rosa che andrà per la maggiore sarò il corallo, che si riconferma gettonatissimo anche quest’estate. E come dimenticare il magenta, eletto colore Pantone del 2023? Ma anche la pedicure più minimal chic come la french si veste di colori sgargianti, con linguette gialle, arancioni o verde fluo. In alternativa, non puoi sbagliare nemmeno se scegli delle nuances nei colori del mare: turchese, blu, verde acqua, verde salvia o più chiaro.

Tutte queste pedicure puoi farle comodamente a casa, ma se hai già preso appuntamento dall’estetista, approfittane per provare quelle un po’ più articolate. In particolare, andranno molto di moda i dettagli con protagonisti fiori o frutti come margherite, anguria o ciliegie.

Ecco i colori di smalto perfetti per valorizzare i piedi con sandali bianchi, neri o colorati

Detto questo, sapevi che prestando maggiore attenzione nell’abbinamento tra sandali e colore di smalto la tua pedicure può sembrare ancora più ordinata e impeccabile? Una delle tendenze che sta conquistando il web è quella che vede mixati sulle unghie dei piedi il rosa e l’arancione fluo. Scegli le tonalità di smalto rispettando il sottotono caldo o freddo della pelle e abbina questa pedicure a dei sandali fucsia. Se invece sei amante dei colori scuri e non vuoi rinunciarci nemmeno in estate, devi assolutamente provare la combinazione tra smalto bordeaux e sandali petrolio. Tra l’altro, è un abbinamento perfetto anche per un look da matrimonio: abbina un abito lungo dalle sfumature dorate e il gioco è fatto. Sempre rimanendo in tema pedicure scure, se scegliessi lo smalto nero potresti abbinarlo ad un paio di sandali fucsia metallizzati: vedrai come risalta l’abbronzatura.

Ma torniamo adesso sulle nuances più chiare e delicate, come ad esempio l’azzurro cielo, che ben si presta a sposare i vari tipi di carnagione. L’abbinamento con i sandali deve essere fatto per contrasto, quindi dovresti indossarne un paio platform e sui toni dell’arancione. Infine, un’altra garanzia quando si parla di smalto è il nude, che si combina alla perfezione con i sandali bianchi, rendendo il piede decisamente sensuale.