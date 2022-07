Tutti i benefici di questo gel naturale per combattere le scottature ma anche le botte e le ferite e perché molti lo userebbero anche come lassativo

La pianta che vedremo oggi e che è una delle più usate nelle case fa spesso parlare di sé. Molti la userebbero infatti come una vera e propria panacea contro tutto e tutti. Ma, come ricordano i medici anche in questo studio, andrebbe comunque presa con il consulto medico e in maniera specifica. Sta di fatto che, al di là delle polemiche, il suo estratto di gel è presente in moltissime case e i suoi usi sarebbero davvero talmente tanti che ci vorrebbe quasi un libro per elencarli tutti. In maniera simile a una piantina aromatica che avevamo visto qualche tempo fa e che non dovrebbe mancare nelle nostre case. Siccome in questo articolo ci occuperemo soprattutto di scottature e piccoli danni, vedremo come utilizzare questa pianta. Che a sorpresa potrebbe avere anche dei risultati per la lotta alla stitichezza.

Un rinfrescante contro le scottature

L’aloe vera è allo stato attuale una delle piante più conosciute e usate dalle famiglie di tutto il Mondo. È dalle sue foglie che si estrae prima il succo, che poi diventa un jolly per mille funzioni. Molti ricorrerebbero all’uso del suo gel per trattare piccoli problemi della pelle:

piccole scottature;

ustioni superficiali;

ferite lievi e botte;

arrossamenti del sole.

Quello che avrebbero però imparato tanti è usare l’aloe come rimedio possibile per combattere la stitichezza. Trattandosi comunque di una pianta i cui nutrienti sarebbero ideali per pulire e disintossicare l’intestino, ecco che l’aloe, sempre dietro presidio medico, potrebbe anche rivelarsi un jolly contro la stipsi. La sua azione sarebbe infatti quella di contrastare il deposito di grassi da una parte e aiutare la flora batterica dall’altra. Qualcuno simpaticamente avrebbe definito anche l’aloe “spazzino dell’intestino”.

Attenzione alle controindicazioni dell’aloe

Tutti i benefici di questo gel naturale che però potrebbe presentare anche delle controindicazioni, soprattutto se assunta per via orale. Per questo motivo andrebbe consultato il medico, o, almeno il farmacista di fiducia per evitare:

dissenteria;

vomito e nausea;

dolori e crampi addominali.

