Alla ricerca della freschezza estiva e dell’appetito quando c’è troppo caldo con queste 3 insalate completamente diverse dal solito ma nutriente e veloci

Abbiamo personalmente sentito nei giorni scorsi due amabili vecchiette che parlavano dei rispettivi mariti, ancora in vita, e della loro abitudine di russare nel sonno. Ma in questo caso le due arzille signore notavano come i mariti d’estate tendessero a russare di meno. Si chiedevano quale fosse la formula magica per avere la fortuna di non sentirli emettere rumori tremendi durante la notte. E, la risposta arriva ancora una volta dalla medicina e dalla scienza alimentare. Perché come ricordano i medici, mangiando meno, probabilmente anche per il caldo, non ne risentirebbe in meglio solo la digestione, ma anche il sonno notturno.

Perché, stando alle teorie di molti medici, coloro che mangiano meno e si tengono più leggeri e in linea, avrebbero meno possibilità di russare. Proprio andando alla ricerca di qualcosa di appetitoso e diverso, ecco una piacevole insalatona. Ideale magari proprio a cena, abbinata a un paio di fette salutari di anguria.

Un’insalata per i palati forti

La prima insalata che andremo a proporre ai nostri Lettori è forse quella per i più audaci. Oltre al letto di insalata a nostra scelta, ma possibilmente con un po’ di rucola, aggiungeremo infatti: melone, zucchine e formaggio tipo Asiago.

Un trio d’assi, che sembrerebbe non centrare nulla, ma che invece potrebbe essere una vera e propria sorpresa. Per zucchine intendiamo quelle crude, tagliate come le carote e messe in insalata. Ricordando che alle volte il cambio di un ingrediente potrebbe portare a sorprese pazzesche e da provare a tavola.

Alla ricerca della freschezza estiva e dell’appetito quando c’è troppo caldo con queste 3 insalate completamente diverse dal solito ma nutrienti e veloci

Se siamo alla ricerca di un’insalata che non sia insalata, scusandoci per il gioco di parole, ne proponiamo una davvero energetica. Forse più adatta per il pranzo che per la cena, in modo da avere energie sufficienti per terminare la giornata. Come dicevamo niente insalata, ma una bella terrina con:

ceci e cipolla rossa;

cetrioli e zucchine;

formaggio tipo feta e pomodori datterini;

cipolline borretane e peperoni filettati.

C’è davvero di tutto in questa insalata, dalle proteine alle vitamine, dalle fibre ai minerali.

Per ultima eccone una con le uova sode

Le nostre nonne erano maestre nel preparare le insalate energetiche inserendo delle uova sode ruspanti. Vitalità ed energia da vendere, come in quest’ultima insalatona che vedremo. Forse più tradizionale delle altre due, e che vede come ingredienti:

uova sode;

insalata e radicchio rosso;

mais e cetrioli;

mozzarella e funghi freschi;

aceto balsamico yogurt naturale greco

Alla ricerca della freschezza estiva e dell’appetito con queste tre insalatone, davvero per tutti i gusti.

