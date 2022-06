Con l’arrivo dell’estate molti dei prodotti che ci hanno accompagnato durante le stagioni fredde diventano pesanti e quasi insostenibili per la nostra pelle. Sarà necessario adeguare la nostra beauty routine tenendo conto dei cambiamenti esterni, l’afa, il cloro, lo sbalzo termico, l’umidità, il vento secco della spiaggia e l’esposizione al Sole prolungata. Non sono necessarie modifiche sostanziali ai passaggi che eseguiamo durante l’anno, ma è importante seguire alcuni accorgimenti e scegliere i prodotti giusti.

Tutti gli step a cui non possiamo rinunciare per una skincare estiva efficace che garantisca una pelle giovane e idratata

Il primo passo per ottenere una pelle perfetta è una buona detersione, lavare il viso appena svegli è indispensabile per eliminare i residui di crema e sebo accumulati durante la notte. Con la calda stagione sono consigliabili prodotti schiumogeni o gel, più delicati e idratanti. Se la nostra pelle lo richiede possiamo utilizzare il detergente schiumogeno abbinato ad una base oleosa mettendo in atto una doppia detersione. Ricordiamoci sempre di evitare shock alla pelle, un buon consiglio è quello di preferire l’acqua a temperatura ambiente a quella eccessivamente fredda. Per un risultato ottimale una volta al mese l’ideale è procedere con una pulizia del viso più intensa tramite gommage delicati e maschere adeguati alla nostra tipologia di pelle.

Siero e protezione solare sono i migliori alleati

Il passo successivo è il siero, ma attenzione, c’è un piccolo segreto. Per aiutare la nostra pelle ad assorbire al meglio il siero è utile applicarlo su pelle umida. Qualche spruzzo di acqua termale, oltre che lenire la pelle disidratata, la preparerà ad accogliere il nuovo step. Nelle giornate più calde possiamo usarlo in sostituzione della crema idratante così da avere una base più leggera per la nostra crema solare. L’ideale con l’esposizione al sole, oltre il sempre verde acido ialuronico, è il siero alla vitamina C per la sua azione schiarente e illuminante.

Tra tutti gli step a cui non possiamo rinunciare, siero e protezione solare sono un passaggio essenziale nella cura della pelle a qualsiasi età. Non scordiamoci di regalare una coccola in più al nostro contorno occhi, è fondamentale idratare e proteggere la zona del viso più delicata, prevenendo così segni d’espressione, borse e occhiaie. In estate possiamo conservarla in frigo così da potenziarne l’effetto decongestionante. L’ultimo passaggio prevede l’applicazione di una crema solare fluida, ideale anche come base per il make up, con un fattore protettivo di almeno 50. La sera, dopo la detersione, preferiamo creme nutrienti e lenitive, soprattutto quando sole e vento hanno contribuito alla disidratazione. Per pelli grasse o miste sono ottime le creme in gel, capaci di dissetare delicatamente la cute senza occludere i pori.

