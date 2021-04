Il piatto più preferito la domenica, sempre presente in ogni occasione è indubbiamente l’arrosto. Molto gradito sia dai grandi sia dai piccini specialmente se la carne ha manutenuto morbidezza e tenerezza.

Preparare un buon arrosto succulento e sugoso non è difficile ma spesso si commettono errori che rovinano irrimediabilmente il nostro piatto. Per far sì che ciò non accada bisogna seguire dei semplicissimi passaggi.

La carne innanzitutto deve essere di alta qualità e adatta a questo tipo di utilizzo.

La scelta sicuramente dipende da gusti personali e può variare dal manzo al vitello, dal maiale all’agnello.

Tutti gli errori da non commettere per avere un arrosto tenero morbido e succulento, generalmente sono i seguenti.

Non insaporire la carne

Per rendere unico e squisito il pezzo di carne è necessario insaporirlo con aromi già dalla sera precedente, andando ad effettuare una marinatura a secco. Senza eliminare il grasso superficiale, massaggiare l’intera superficie della carne con un trito di erbe aromatiche.

Per vitello e manzo sono perfette salvia, prezzemolo, origano rosmarino e timo.

Per il maiale, timo, origano aglio e cipolla.

Evitare pepe e sale che renderebbero asciutto il pezzo di carne.

Si può anche spennellare la superficie con una emulsione di olio evo ed erbe aromatiche.

Lasciare in frigo l’intera notte

Cuocere la carne fredda di frigorifero

È molto importante, per evitare che la carne non subisca uno shock termico, è quello di tirarla fuori dal frigo prima di cucinarla. Deve essere a temperatura ambiente, in questo modo si avrà una cottura uniforme.

Non far rosolare la carne

Sia per la cottura in forno sia per la cottura in padella, la carne deve essere necessariamente fatta rosolare in tutti i suoi lati comprese le estremità.

In questo modo si andranno ad isolare e bloccare tutti i succhi al suo interno creando una gustosa crosticina bionda che regalerà alla carne uno squisito sapore di arrostito.

Non fare attenzione a quando si manovra la carne

Fare molta attenzione durante la fase di rosolatura che la carne non venga forata, potrebbero uscire tutti i succhi trattenuti nel suo interno.

Sfumare con il vino, far evaporare e solo dopo aver messo da parte per qualche minuto il pezzo di carne, versare nella teglia o nella pentola le eventuali verdure da cuocere.

Bagnare più volte la superficie della carne per evitare che si secchi troppo.

Regolamentazione fiamma

La cottura deve avvenire a fuoco lento. Se i sughi si asciugano, aggiungere acqua o brodo caldo.

Per capire se è cotto utilizzare la sonda o una forchetta da inserire al centro della carne.

Terminata la cottura far riposare la carne avvolgendola in un foglio di carta stagnola per 15 minuti.

Dopodiché proseguire con il taglio.

Ecco sono questi tutti gli errori da non commettere per avere un arrosto tenero morbido e succulento da deliziarsi il palato.

