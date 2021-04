Allacciare le cinture di sicurezza il petrolio potrebbe volare verso gli 80 dollari. Questo in estrema sintesi potrebbe essere il riassunto della settimana appena conclusasi.

Due sono stati gli elementi che hanno favorito la forte ripresa del petrolio. Il report sulle scorte americane ha mostrato un calo molto superiore alle aspettative scatenando un movimento al rialzo di oltre il 5%. L’OPEC ha pubblicato un report nel quale evidenza per i prossimi mesi una ripresa della domanda e, quindi, un possibile aumento dei prezzi.

D’altra parte con l’avanzare della campagna di vaccinazione riprenderà la mobilità e, conseguentemente, il consumo del petrolio aumenterà di conseguenza.

C’è anche terzo motivo che può aver fatto scattare al rialzo il prezzo del petrolio ed è legato a considerazioni di natura grafica di cui ci occuperemo nella prossima sezione.

Allacciare le cinture di sicurezza il petrolio potrebbe volare verso gli 80 dollari: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 16 aprile a quota 63,13 dollari in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 6,42% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame settimanale

Su questo time frame il rialzo cui abbiamo assistito era atteso, vista la tenuta del supporto in area 57,6. Come già scrivevamo nelle settimane precedenti, infatti, le quotazioni sono “appoggiate” sul supporto in are 57,6 dollari da ormai molte settimane. A questo punto o si rompe questo livello e si accelera verso area 46,6 dollari oppure si continua l’andamento laterale nel trading range 57,6-70,4 dollari. A quel punto solo una chiusura esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In un caso o nell’altro gli obiettivi rialzisti (linea continua) e quelli ribassisti (linea tratteggiata) sono indicati in figura.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Per il lungo periodo non ci sono grandi novità. Per un’inversione ribassista, infatti, bisognerà attendere una chiusura mensile inferiore a 53,54 dollari.