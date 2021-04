Il caffè, una delle bevande più consumate al mondo è una pianta di cui esistono diverse varietà.

Non solo caldo in una tazzina, ma il caffè risulta essere un perfetto ingrediente anche in cucina.

Da sempre utilizzato per creme, dolci e bevanda di inizio giornata o fine pasto è in grado di rendere unici e particolari anche piatti salati. Il caffè riesce a sposarsi bene con tanti ingredienti dando vita a sapori curiosi ed originali. Sembra un po’ bizzarro ma non lo è affatto.

La sua grande capacità di aromatizzare le pietanze esaltandone i sapori rende il caffè un perfetto alleato per la realizzazione di piatti dal gusto inconfondibile e unico.

Modi semplici e creativi ma davvero deliziosi per utilizzare questo ingrediente gourmet in tantissime preparazioni, vediamo come

Il caffè può essere utilizzato in tantissime pietanza riuscendo a non distorcere e nascondere il sapore, senza trasferire l’intensità del suo sapore sugli alimenti.

Uno dei migliori modi per gustare al meglio il suo aroma è quello di accompagnarlo con le carni.

Perfetto per valorizzare salse, per marinature, per intensificare il sapore della griglia, e per caramellare la superficie di arrosti.

Si consiglia di utilizzare chicchi bene macinati per panature e marinature, in modo da evitare che vengano rilasciati granelli spessi.

La miscela arabica è ottima per insaporire primi piatti, mousse dolci e salate.

La miscela robusta e forte per piatti di carne, come maiale pollo e coniglio, mentre quelle fruttate per piatti di pesce.

Il caffè liquido, anche quello avanzato, è l’ideale per evitare sprechi, si può congelare ed utilizzare al momento opportuno per condire zuppe, salse, stufati e fondute.

Ideale salsa di accompagnamento per vellutate, carote, patate e cipolle.

Vediamo un esempio di utilizzo.

Arrosto di maiale

Sciogliere in una casseruola una noce di burro, un cucchiaino di mostarda, un cucchiaio di limone e una tazzina di caffè leggermente zuccherato.

Amalgamare bene fino ad ottenere una crema liscia, che verrà poi utilizzata per spennellare l’arrosto peina e durante la cottura. Servire aggiungendo un po’ di salsa di caffè.

