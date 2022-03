Patate al forno, fritte, alla siciliana, alla romana. Le possibilità per cucinare questo gustosissimo ortaggio sono pressoché infinite e tutte invitanti allo stesso modo. Perché le patate, anche se sono un tubero e rientrano tra i farinacei, sono uno dei contorni preferiti in assoluto. Pochi sanno, infatti, che si tratta dell’ortaggio più consumato e coltivato del mondo e per molti popoli rappresenta l’alimento base. Con le patate è possibile realizzare primi piatti, come gli gnocchi, ma quasi tutti cucinano le patate come contorno. In questo articolo, invece, vogliamo proporvi un modo per preparare un piatto unico che sarà apprezzato davvero da tutti.

Gli ingredienti

Per realizzare questo piatto unico a base di patate serviranno pochi ingredienti e proprio per questo è necessario che siano freschissimi, ovvero:

4 o 5 patate di grandezza media;

3 etti di prosciutto cotto;

3 mozzarelle;

olio;

sale;

rosmarino;

50 grammi di provola affumicata.

Con questi ingredienti e senza cottura se non quella finale in forno, si realizzerà una millefoglie di patate che lascerà tutti a bocca aperta.

Tutti cucinano le patate come contorno ma preparandole in questo modo si ottiene un gustoso piatto unico da leccarsi i baffi

Realizzare la millefoglie di patate è semplice e veloce. Da notare che i tuberi non vanno fritti o grigliati prima della composizione. Proprio per tale motivo questa ricetta può essere considerata una variante più leggera e più veloce della classica parmigiana di melanzane. Ma vediamo come procedere:

pelare le patate e sciacquarle sotto l’acqua corrente;

con un pelapatate affettare i tuberi in fette sottilissime e di spessore uguale;

mettere le fette di patate in una ciotola piena di acqua fredda e lasciarle in ammollo per almeno 30 minuti. Questo passaggio può anche essere evitato ma in questo modo i tuberi perderanno l’amido e risulteranno più croccanti;

asciugare le patate affettate con uno strofinaccio pulito;

versare nella teglia 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva e ungere bene tutta la superficie;

disporre le patate, una a fianco all’altra, in un primo strato senza lasciare spazi vuoti tra una fetta e l’altra;

cospargere con un pizzico di sale;

aggiungere una manciata di mozzarella ridotta a cubetti e coprire il tutto con delle fette di prosciutto cotto;

continuare con uno strato di patate, uno di mozzarella e uno di prosciutto cotto fino a terminare gli ingredienti ricordando di salare ogni strato;

l’ultimo strato, che dovrà essere di patate, va cosparso di provola affumicata precedentemente grattugiata;

concludere con un filo d’olio e una spolverata di rosmarino;

cuocere la millefoglie in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Negli ultimi 5 minuti di cottura, se si desidera una crosta croccante, azionare il grill.