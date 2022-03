Non essendo ancora arrivato il tepore primaverile, è ancora piacevole mettere in tavola un bel piatto di brodo di gallina. Si tratta di una zuppa molto apprezzata e abbastanza diffusa che presenta un solo e unico inconveniente. Per prepararla si devono utilizzare verdure da far bollire con la carne di gallina e l’acqua che, poi, nessuno ha voglia di mangiare. Sinceramente le verdure bollite non sono molto appetitose e, nella maggior parte dei casi quelle utilizzate per il brodo si finisce per buttarle via. Ed è un vero peccato ma ecco come riciclare le verdure e la carne che nessuno vuol mangiare.

Un’idea gustosa che andrà a ruba

Le verdure bollite e la carne di gallina non sempre piacciono. Ma chi non mangerebbe delle deliziose polpette? Per chi prova una volta a realizzare questa semplice ricetta, le polpette diventeranno il secondo da accompagnare sempre al brodo. Per realizzarle, una volta preparata la minestra, si può procedere nel seguente modo:

scolare le verdure e la carne e farle freddare in un piatto;

successivamente disossare la carne di gallina e sfilacciarla non troppo finemente;

schiacciare le verdure con una forchetta fino ad ottenere una poltiglia omogenea e cremosa;

aggiungere alle verdure la carne sfilacciata e amalgamare gli ingredienti;

aggiungere al composto un uovo e mescolare bene affinchè il tutto diventi omogeneo.

Non è necessario far riposare l’impasto ed è possibile procedere subito alla realizzazione delle polpette.

Come riciclare le verdure e la carne di gallina del brodo e realizzare in 5 minuti una ricetta gustosa che delizierà anche i più piccoli

Per realizzare le polpette bisogna procedere con il solito procedimento:

prendere una noce di impasto, non troppo grande, e schiacciarla sul palmo;

ricoprirla di pangrattato e compattare la polpetta.

È consigliabile non fare delle polpette troppo grandi perchè in questo modo resteranno più croccanti e saranno più gradite. Una volta composte tutte le polpette si può iniziare a cuocerle. Si può scegliere la cottura in forno, sicuramente più salutare e meno grassa. In questo caso sarà necessario adagiare le crocchette di carne e verdure in una teglia, irrorarle con un filo d’olio di oliva e metterle in forno a 180° per almeno 20 minuti.

Per chi predilige le polpette fritte si può far scaldare, invece, l’olio di semi in padella. Quando sarà abbastanza caldo si faranno cuocere qualche minuto per lato. Basterà, infatti, far dorare la panatura visto che il composto interno è già cotto. Queste deliziose polpettine possono essere mangiate sia appena cotte, ben calde, sia fredde come antipasto.