Finalmente è arrivato l’attesissimo e prestigioso concorso per 50 laureati che sognano di girare tutto il Mondo

Ogni bambino cresce con un sogno che cercherà di realizzare una volta diventato grande. Potrebbe voler diventare un calciatore, un attore, un avvocato, un insegnate, un magistrato e così via. Tra i sogni nel cassetto di tanti ragazzi che cominciano ad approcciarsi alla storia, alla geografia e alle lingue straniere, ce n’è uno molto particolare. Ci riferiamo al desiderio di intraprendere la carriera diplomatica, per mediare tra gli Stati ed entrare in contatto con realtà diverse tra loro.

Per trasformare quest’ambizione nel proprio lavoro, i giovani aspiranti concentrano i propri studi universitari sul diritto e le relazioni internazionali. Così, dopo la laurea si attende impazienti il concorso per segretario di legazione in prova indetto dal Ministero degli Affari Esteri.

La Gazzetta ufficiale dello scorso 18 marzo ha pubblicato proprio l’avviso del concorso, la cui scadenza è fissata al prossimo 2 maggio.

Vediamo quali sono i requisiti per partecipare e le prove d’esame da sostenere per vedere il proprio nome nella lista dei vincitori.

La selezione è aperta ai cittadini italiani maggiorenni che non abbiano superato il 35esimo anno di età. Tale limite è innalzato da 1 a 3 anni per coloro che si trovano in una delle categorie previste dall’art. 2 del bando.

Oltre all’assenza di condanne penali e al godimento dei diritti civili e politici, è necessario possedere l’idoneità psicofisica all’impiego. Un requisito particolare riguarda, poi, coloro che hanno già affrontato le selezioni negli anni precedenti. Difatti, è preclusa la partecipazione a coloro che non hanno superato positivamente le prove scritte per 3 volte.

Il concorso si rivolge a coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in scienze politiche, relazioni internazionali, sociologia, servizio sociale e giurisprudenza. Ma anche in economia, scienze delle Pubbliche amministrazioni, studi europei, cooperazione e sviluppo, finanza ed economia per l’ambiente e la cultura.

Andiamo ora alle prove d’esame e alle modalità di invio della domanda.

Modalità d’esame e candidature

Le fasi sono così suddivise:

prova attitudinale di 60 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti;

valutazione titoli;

prove scritte;

colloquio orale.

Nel dettaglio, le prove scritte consistono in 5 elaborati nelle seguenti materie:

storia delle relazioni internazionali dal congresso di Vienna;

diritto internazionale ed europeo;

politica economica;

lingua inglese;

seconda lingua straniera.

Accederà all’orale chi otterrà una media di almeno 70/100, una votazione di almeno 70/100 nella prova di inglese e di almeno 60/100 nella seconda lingua.

Il colloquio verterà sulle stesse materie delle prove scritte, oltre a contabilità di Stato, diritto pubblico, cenni di diritto civile ed internazionale privato e geografia.

Per inoltrare la propria domanda di partecipazione, basterà cliccare su “compila domanda” all’apposita pagina riservata ai concorsi del Ministero degli Affari Esteri.

