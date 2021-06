Un frutto dolce, zuccherino e genuino che fa venire l’acquolina in bocca solo a guardarlo. Un fresco spuntino da gustare in estate e in qualunque ora della giornata.

La sua pianta è molto forte e longeva. Può vivere per più di 70 anni. Tipica delle regioni del Mediterraneo, necessita dell’esposizione al sole, per poter fruttificare. Ma grazie alla sua corteggia robusta, non teme gli inverni rigidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un frutto che può sostituire il dessert

Questo frutto è una fonte immediata di energia, perché ha un elevato contenuto di zuccheri. Infatti come spiegato precedentemente nell’articolo “Coltivando in giardino questi frutti così buoni e zuccherini non sentiremo più la necessità di mangiare il dessert a fine pasto”, il loro gusto molto dolce, non ci farà sentire la mancanza del sapore del cioccolato o di un pezzo di torta.

Facciamo attenzione, perché proprio per il loro elevato contenuto di zuccheri sono molto sconsigliati per chi ha problemi di diabete e di sovrappeso.

Ecco che parliamo dei fichi. Questi piccoli dolcetti che cominciano a spuntare intorno all’inizio dell’estate fino a settembre. Sono principalmente tre le varietà più conosciute. Si differenziano dal sapore e dal colore della buccia: verde, marrone e viola-nero.

Tutti conoscono questo frutto goloso e tipicamente estivo ma pochi sanno che è un ottimo rimedio naturale per combattere la stitichezza

I fichi sono frutti antichissimi citati anche nel libro dell’Antico Testamento. Contengono fibre vegetali e soprattutto lignina, una sostanza capace di contrastare la stitichezza. Hanno un’azione lassativa utile per chi soffre di stipsi e disturbi intestinali. Naturalmente vanno mangiati con moderazione per non scatenare un effetto troppo lassativo.

Infatti tutti conoscono questo frutto goloso e tipicamente estivo ma pochi sanno che è un ottimo rimedio naturale per combattere la stitichezza.

I fichi possono essere mangiati come frutto o dolce ma sono molto utilizzati anche per creare degli impacchi di bellezza, per il viso e le mani.