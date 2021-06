Con queste giornate estive sempre più persone si adoperano per rendere il giardino affascinante agli occhi di tutti. Ecco perché in questo articolo proponiamo una pianta non tanto famosa ma meravigliosa da far conoscere. È questa la pianta ornamentale che tutti vorrebbero per avere appartamenti e balconi invidiati e il segreto è questo concime naturale.

Una pianta meravigliosa che tutti devono conoscere

Stiamo parlando della Yucca Gloriosa. Si tratta di una pianta dalle grandi foglie di colore verde intenso e da fiori delicati e candidi. Può raggiungere l’altezza di 5 metri e per questo si dice che somigli ad una palma. È veramente molto bella e raffinata e darà un tocco di classe al nostro appartamento, oltre che al nostro giardino o balcone.

Per crescere sana e rigogliosa ha bisogno dell’esposizione alla luce, ma solo per qualche ora. L’ideale, infatti, sarebbe tenerla sul davanzale o vicino ad una finestra. Anche perché le sue radici sono tossiche quindi è meglio posizionarla in un posto in cui non arrivano né bambini né animali domestici.

Ha bisogno altresì di essere drenata ma teme i ristagni d’acqua. Infatti, se notiamo che le foglie si ingialliscono significa che non riceve abbastanza luce solare oppure che sta assorbendo troppa acqua. Con il caldo è meglio innaffiare non solo il terriccio ma anche le foglie stesse. La Yucca Gloriosa non necessita di potatura ma basta eliminare le foglie secche e gialle e i fiori appassiti.

Affinché la nostra Yucca Gloriosa sia splendida il concime naturale che andremo ad utilizzare è composto dalla buccia di banana e dal fondo di caffè. Tagliamo la buccia di banana a pezzetti e uniamoli al caffè sbriciolato. Diamo una mescolata con le mani e li lasciamo ad essiccare al sole per circa un’ora. Dopo di che mettiamo il composto direttamente sul terreno oppure dentro ricoprendolo.

