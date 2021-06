La maggior parte di noi quest’anno trascorrerà le vacanze ancora in Italia. Per questo oggi illustriamo due posti interessanti e tutti da scoprire. Questi parchi surreali e fuori dal tempo sono tra i posti più strani d’Italia e sono perfetti da visitare per una magica gita fuori porta. Andiamo insieme alla scoperta di questa meraviglia tutta nostrana.

Questi parchi surreali e fuori dal tempo sono tra i posti più strani d’Italia e sono perfetti da visitare per una magica gita fuori porta

Il Parco dei Tarocchi (Toscana)

Il Parco dei Tarocchi è situato nella Maremma Toscana, per la precisione a Garavicchio in provincia di Grosseto e aperto al pubblico nel 1998. Questo spazio architettonico all’aperto è stato costruito da Niki de Saint Phalle.

Al suo interno ci sono le statue dei dodici arcani maggiori, ovvero le carte più importanti dei tarocchi. Nella struttura non è possibile prenotare delle visite private in modo da lasciare ai visitatori una interpretazione il più libera possibile.

Quello che non tutti sanno però di questo luogo stravagante è che è ispirato ad un parco simile che si trova in una delle più importanti città della Spagna.

Il Parco dei Mostri (Lazio)

Questo parco si trova invece nel Lazio ed è vicino a Viterbo. Fu costruito per volere del nobiluomo Pier Francesco Orsini nel 1547. Al suo interno si possono vedere spuntare nella natura delle statue grottesche. La più famosa sicuramente è un’entrata nella roccia a forma di bocca spalancata denominata “L’orco”.

Ci sono però delle costruzioni più complesse come la fonte di Pegaso oppure una casa pendente. Molti si domandano ancora oggi quali sia il fil rouge che collega tutte le figure e alcuni pensano che dietro ad un ipotetico percorso si celi addirittura un significato esoterico.

Approfondimento

Pochi lo sanno ma in Italia c’è il labirinto più grande del Mondo ed è perfetto per una gita divertente e fuori dal comune per la sua bellezza e singolarità