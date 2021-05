Molti di noi mangiano i datteri a fine pasto oppure per merenda come un semplice dolce magari da consumare come spuntino. In realtà forse potrebbe essere utile approfondire alcune proprietà di questo frutto che potrebbero portarci ad inserirlo nella nostra quotidianità.

Infatti, tutti conoscono i datteri come dolci ma ben pochi sanno che mangiarne 3 al giorno può portare a grandi benefici per la nostra salute.

Ci sono diverse ragioni per mangiarlo regolarmente. Sorprendentemente ne bastano appena 3 al giorno da consumare in modo semplice anche come spuntino mentre si guarda la tv.

Quali sono le proprietà benefiche dei datteri

Hanno delle proprietà benefiche per i nostri vasi sanguigni. Il motivo è che evitano la presenza di depositi al loro interno e questo è molto importante per la nostra salute. Infatti, un eccesso di depositi può causare un’ostruzione delle arterie con un aumento della possibilità di infarti e ictus.

Inoltre, mangiare i datteri può portare grandi benefici al nostro cuore. Il motivo è che il frutto contiene molto potassio e mangiarlo con regolarità può aiutare a prevenire malattie cardiovascolari.

Anche in questo caso, quindi, il consumo di datteri può aiutare a prevenire infarti e ictus e permette anche una diminuzione del livello del colesterolo.

Danno energia, fanno bene agli occhi, allo stomaco e alleviano il dolore

Fanno bene anche ai nostri occhi. Ciò è dovuto alla presenza della vitamina A nei datteri permette di far rigenerare la cornea e protegge i nostri occhi anche dai raggi UV. Ciò è dovuto alle sostanze come la luteina e la zeaxantina.

Sono un frutto che stimola la digestione aiutando contro la stitichezza per via degli amminoacidi e delle fibre che contengono ma fanno bene anche come antidolorifico. Questo è dovuto al magnesio contenuto al loro interno che aiuta ad alleviare il gonfiore e il dolore.

Infine per via dello zucchero che contengono, i datteri possono dare una carica energetica elevata che se combinata alle noci può durare a lungo.

