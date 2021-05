In attesa della prova costume molti si stanno allenando per cercare di raggiungere il proprio peso forma. È importante, pertanto saper bilanciare il giusto esercizio con la corretta alimentazione. Spesso però questo è difficile specie perché non si fa attenzione a cosa si mangia prima di ogni allenamento.

Questo è, invece, importante per avere il giusto apporto calorico per affrontare l’allenamento. Bisogna premettere che è sempre bene affidarsi ad un dietologo che ci segue consigliandoci la miglior dieta per le nostre caratteristiche.

Detto questo però è possibile fare una breve analisi per capire quando e quali sono i cibi da consumare prima di ogni allenamento.

Infatti, non tutti sanno che per ottenere un fisico perfetto con un ottimo allenamento bisogna mangiare questi cibi ricchi di energia. Stiamo parlando di quella che gli esperti chiamano la piramide alimentare dello sportivo.

Il tempo in cui allenarsi scandisce il tipo di alimentazione

Per prima cosa è fondamentale il tempo in cui si fa l’attività fisica. In questo modo si può programmare bene anche il tipo di alimentazione. Infatti, se si è abituati ad allenarsi di mattina, è bene fare una colazione completa di carboidrati, grassi e proteine.

Ad esempio, l’ideale sarebbe tè, fette biscottate con marmellata e burro e un poco di frutta secca. Se al contrario si è soliti allenarsi nel primo pomeriggio, si può pensare a questa alternativa.

Ovvero un pranzo leggero con un piatto di pasta e zucchine, parmigiano ed un frutto, appena un’ora e mezza o due prima di cominciare. In alternativa, può andare bene il riso con le verdure con una spolverata di parmigiano e sempre un frutto.

Cosa mangiare nel tardo pomeriggio

Nel caso in cui ci si allena nel tardo pomeriggio, invece, è bene fare una piccola merenda giusto un’ora prima. Prima di allenarsi si può mangiare un po’ di pane con la cioccolata fondente, oppure un po’ di frutta secca e in alternativa una fetta di crostata o una banana.

Per i più esperti si può anche consumare una barretta energetica che contenga però sia la componente energetica (il miele ad esempio) che quella proteica. È importante che la piramide alimentare non contenga esclusivamente proteine ma sia varia e bilanciata.

