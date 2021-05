Curiamo le nostre piante con passione e dedizione. Da qualche tempo, però, abbiamo iniziato a notare dei piccoli moscerini che si aggirano voraci sui frutti, o sulle nostre piante, dentro e fuori casa.

Il problema è che questi piccoli insetti non creano solo fastidio. Questi, infatti, danneggiano piante e frutti in maniera abbastanza grave.

È facile notare gli effetti del passaggio dei moscerini. La pianta perde forza e sembra seccarsi, cresce sempre più lentamente, le foglie diventano gialle e i germogli perdono energia.

Ecco perché, appena ci accorgiamo della presenza di questi moscerini, dobbiamo agire immediatamente per sbarazzarcene una volta per tutte.

Scopriamo insieme, dunque, il metodo infallibile per eliminare i moscerini da frutta e piante di orti e giardini in un attimo in modo facile e veloce.

Per battere il “nemico” bisogna conoscerlo

I piccoli animali comunemente noti come “moscerini” fanno parte della famiglia delle “drosophila suzukii“.

Sono insetti molto piccoli, di circa 2-3 mm, e possono infestare i frutti deponendo le loro uova. La femmina di questa specie può arrivare a deporre circa 400 uova.

Già dopo un giorno, le larve iniziano a nutrirsi del frutto dall’interno e nel giro di 10-14 giorni i nuovi moscerini sono completamente formati.

Cause della loro presenza

I moscerini vanno laddove trovano un ambiente umido. Ad esempio, se abbiamo dimenticato un sottovaso pieno d’acqua, o se abbiamo innaffiato troppo il terreno di una pianta. In questi casi potremmo ritrovarci una bella colonia di moscerini pronta ad aggirarsi sulla nostra pianta.

Ecco perché, in questo articolo, suggeriremo due metodi naturali per allontanare questa minaccia dalle nostre coltivazioni.

Le soluzioni

La prima soluzione per eliminare i moscerini è il piretro. Si tratta di un insetticida naturale alquanto potente.

È utile nel caso in cui gli insetti da eliminare siano davvero tanti. Attenzione, però, questo prodotto deve essere usato in piccole dosi. Infatti, il piretro ha scarsa tossicità per l’uomo ma, se usato in grandi quantità, può causare qualche effetto indesiderato. Ed ecco spiegato il metodo infallibile per eliminare i moscerini da frutta e piante di orti e giardini in un attimo in modo facile e veloce.

La seconda soluzione, ancora più naturale, per eliminare questi fastidiosi piccoli insetti è l’olio di neem. È un olio che farà da repellente naturale. Ha un odore molto forte, che risulterà sgradito ai moscerini. Basterà versare un po’ di questo olio nel terreno, per allontanare i moscerini e per rendere improduttive le uova già deposte.

Approfondimento

