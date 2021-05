I capelli bianchi sono la spina nel fianco di tantissime persone. Alcune iniziano ad averne già da giovanissime, altre, più fortunate, si vedono comparire i primi capelli bianchi in tarda età.

Indipendentemente da questo, tutti dobbiamo farci i conti. C’è chi li porta con stile e disinteresse e chi, invece, rincorre il tempo prendendo appuntamenti fissi col parrucchiere. E, ogni volta, sono parecchi soldi che se ne vanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In realtà, doversi fare sempre la tinta per evitare di mostrare i propri capelli bianchi è una vera schiavitù.

La società, ormai, ci ha inculcato in testa l’idea della donna perfetta, con i capelli sempre perfettamente colorati e pettinati.

Le donne non devono avere i capelli bianchi, altrimenti rischiano di sembrare meno avvenenti o meno giovani. Ma siamo sicure che il rischio valga tutti i soldi spesi ogni mese?

La verità è che spendere soldi per apparire più belle e più giovani non ci restituirà il tempo che passa.

Ecco perché, in questo articolo, abbiamo pensato di suggerire un metodo per sbarazzarci del pensiero dei capelli bianchi una volta per tutte. È un metodo semplice, facile da attuare e anche economico.

Scopriamo insieme l’unica soluzione geniale per liberarsi dalla schiavitù dei capelli bianchi una volta per tutte e smettere di buttare un mucchio di soldi dal parrucchiere.

100 euro ogni mese, 1.200 l’anno

Tralasciando gli uomini che spendono molto meno, la media mensile di soldi spesi dal parrucchiere da una donna è di circa 100 euro al mese, quindi 1.200 euro l’anno.

Praticamente uno stipendio mensile utilizzato semplicemente per tingerci i capelli. Senza contare che, dopo quattro settimane, si è di nuovo punto e a capo con i capelli bianchi.

Ecco perché la tinta color grigio cenere è la soluzione perfetta per risolvere questo problema. Si dice “fare di necessità, virtù”. Forse non l’abbiamo mai presa in considerazione questa scelta.

La verità è che la tinta color grigio cenere, se portata con stile, può dare personalità e grinta a qualsiasi viso. Sono sempre di più le star che scelgono di tingersi i capelli di grigio cenere. Persino la principessa Caroline di Monaco ha mostrato i suoi capelli grigi con fierezza e stile.

Addirittura i dati di Pinterest parlano dell’87% di ricerche su “come diventare grigi”. Praticamente anche chi non è grigio naturalmente, vuole diventarlo. È il trend del 2021.

In questo modo ci libereremmo dall’oppressione di controllarci sempre le radici davanti allo specchio. Inoltre risparmieremmo un bel po’ di soldi perché decideremmo noi quando andare dal parrucchiere. Infatti, la tinta color cenere non farebbe notare lo stacco tra le radici bianche e il resto del capello.

È questa l’unica soluzione geniale per liberarsi dalla schiavitù da capelli bianchi una volta per tutte e smettere di buttare un mucchio di soldi dal parrucchiere.

Approfondimento

Attenzione, perché chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano