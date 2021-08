Per evitare il caos dei mesi estivi, molte persone decidono di prenotare le proprie vacanze a settembre.

Questa soluzione è vantaggiosa anche per tanti altri aspetti che vanno al di là della minore affluenza di turisti. Infatti, viaggiare a settembre permette di avere un risparmio economico non indifferente, dato che tutte le strutture ricettive abbassano i prezzi.

Ed inoltre, si può godere comunque di un clima caldo, ma leggermente mite rispetto a quello cocente di luglio ed agosto. Per questi motivi, molti chiamano queste vacanze, appunto, intelligenti.

Anche se questa opzione è inaccessibile per molti lavoratori, altri decidono di ritagliarsi le ferie proprio a settembre per approfittare di questi vantaggi.

Chi ha questa fortuna, quindi, può approfittarne per visitare dei luoghi incantevoli, ma che diventano invivibili a causa del turismo di massa.

Tutti ci vanno in piena estate ma è settembre il mese perfetto per visitare questa magica terra

Una delle mete turistiche più gettonate anche dell’estate 2021 è stata sicuramente il Salento.

Il successo sta, ovviamente, nella bellezza paesaggistica di questa terra e nell’ottima offerta enogastronomica e culturale.

Molti turisti si riversano in Puglia, e quindi anche nel Salento, soprattutto per la qualità e la pulizia delle acque di balneazione. Infatti, come dichiara la stessa Regione Puglia, il 99,9% delle acque marino-costiere ha raggiunto la classificazione di “eccellente”.

Anche per questo motivo, noi di ProiezionidiBorsa, abbiamo selezionato 3 bellissime spiagge del Salento poco conosciute da visitare tutte in una settimana.

Oltre alle coste davvero incantevoli, vale la pena visitare il Salento anche per i bellissimi borghi sparsi nell’entroterra. Infatti, è proprio qui che si respira la vera autenticità di questa terra.

Il vero Salento è nei vicoli stretti, nei negozietti tipici e nelle case delle nonne che preparano il sugo fresco già di prima mattina.

Una piccola cittadina da non perdere è Scorrano, considerata la capitale mondiale delle luminarie.

Non solo luoghi da visitare

Il Salento, tuttavia, non è solo fatto di luoghi da visitare, ma anche di specialità da gustare.

Una volta arrivati qui, tra le feste patronali ed i ristoranti, è impossibile restare insoddisfatti di un pasto.

In queste zone tutto ruota intorno al cibo, alla tradizione, agli ingredienti rigorosamente a Km 0.

Una delle specialità tipiche della zona è il pasticciotto, che possiamo provare a fare anche in casa nella sua versione a forma di torta.