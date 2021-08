Cancelli, ringhiere e staccionate, con il tempo, vanno incontro a deperimento e possono riempirsi di ruggine. Diventano brutti e antiestetici, e bisogna correre ai ripari se non si vuole rischiare di vedere la propria casa rovinata da ferraglie arrugginite e pericolose.

Eliminare la ruggine non è difficile: basta un po’ di olio di gomito e pazienza per vedere tornare i perimetri della propria abitazione come nuovi. Divideremo il lavoro in semplici step per renderlo più facile e comprensibile, e alla fine capiremo che sarà un gioco da ragazzi. Scopriamo insieme come fare.

L’infallibile metodo per eliminare la ruggine da cancelli e staccionate in poche e semplici mosse

Cancelli e ringhiere in ferro e acciaio sono sinonimo di resistenza e possono aiutarci a proteggere casa nostra da insidie e minacce. Il problema è che l’effetto degli agenti atmosferici può rovinarli, causando l’insorgenza di brutte chiazze di ruggine.

Quando succede, il primo passaggio da eseguire sarà la rimozione della ruggine. Dopo esserci messi i guanti protettivi, potremo iniziare il processo. Potremo aver bisogno di carta vetrata, spazzole metalliche o rulli abrasivi, da utilizzare in questo modo.

La carta vetrata è perfetta per lavori di precisione, ed è adatta soprattutto per operare su piccole zone. Basterà strofinarla delicatamente sulla parte interessata per rimuovere la ruggine.

La spazzola metallica, invece, è lo strumento ideale per pulire parti curve o difficili da raggiungere.

Infine il rullo abrasivo è adatto soprattutto a chi è più esperto, ed è utile sulle superfici più larghe.

Dopo aver grattato via la ruggine, puliamo la superficie con un panno, quindi passiamo ad applicare l’antiruggine.

Proteggiamo le superfici

L’antiruggine è un prodotto molto utile per eliminare la ruggine che, quando si forma, si diffonde sotto tutta la vernice, anche se esternamente ne vedremo solo delle chiazze localizzate. L’antiruggine è un prodotto facile da stendere, e potremo applicarlo direttamente sulla superficie senza bisogno di carteggiare.

Un altro prodotto molto utile per proteggere le superfici è il convertitore. Dopo aver grattato via la ruggine e la vernice scrostata, e dopo aver rimosso gli eventuali residui dalla superficie, potremo applicare il prodotto direttamente.

Il convertitore è a base acquosa o di resine sintetiche. È molto comodo perché non rende necessario l’utilizzo di smalti antiruggine, poiché andranno benissimo anche smalti semplici. In questo modo avremo anche la possibilità di scegliere tra una gamma di colori molto più ampia. L’ultimo prodotto utile per questo lavoro è il gel convertitore, ancora volta un articolo dall’utilizzo rapido ed efficace. Ed ecco spiegato l’infallibile metodo per eliminare la ruggine da cancelli e staccionate in poche e semplici mosse.

