Gambe pesanti, comparsa di capillari, prurito e caviglie ingrossate sono sintomi tipici della stagione estiva. Il caldo, infatti, causa un aumento della vasodilatazione, e questo genera problemi di insufficienza venosa.

Quando si parla di “insufficienza venosa”, si parla di una malattia della circolazione sanguigna, per cui la risalita del sangue dai piedi verso il cuore diventa molto difficoltosa. Questo problema può dipendere da diversi fattori, tra cui lo stile di vita sedentario, l’ereditarietà, altri problemi fisici o, più semplicemente, dalla cattiva alimentazione.

Ma cosa c’entra l’alimentazione con la pesantezza delle gambe? Il motivo è facile da capire. Mangiare male o in modo non equilibrato potrebbe portare ad un eccesso di peso. Questo, a sua volta, potrebbe causare un aggravamento della circolazione, più tutti gli altri problemi conseguenti. Ecco perché è importante portare sempre in tavola gli alimenti più salutari, come questi 3 ortaggi settembrini dai mille benefici.

3 ortaggi toccasana di settembre da mettere nel carrello per migliorare la circolazione sgonfiando le gambe

Il primo criterio per scegliere gli alimenti sempre migliori è la stagionalità. Infatti scegliere frutta e verdura di stagione porta due benefici: costi inferiori e un aumento delle proprietà benefiche.

Ecco perché a settembre dovremmo portare a tavola verdure rosse o arancioni come zucca e carote. Queste verdure sono ricche di betacarotene, e sono alimenti consigliatissimi alle persone che soffrono di problemi di circolazione e insufficienza venosa, ma non solo.

Attenzione al pomodoro

Anche i pomodori sono un ottimo alimento per chi soffre di questi problemi. Non dimentichiamo che il pomodoro rientra anche nel gruppo dei cibi toccasana che proteggono la prostata dal rischio di tumore.

Come riporta il sito Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), tutti, e in particolare chi soffre di insufficienza venosa, dovrebbero consumare almeno una porzione di verdura cotta o cruda ad ogni pasto.

Oltre alle verdure rosse e arancioni, anche il radicchio è un ottimo alimento per aiutarci a migliorare questo problema. Ecco perché questi sono 3 ortaggi toccasana di settembre da mettere nel carrello per migliorare la circolazione sgonfiando le gambe.

Altre regole da non dimenticare

Per il benessere delle gambe e di tutto l’organismo è importante anche consumare pesce (almeno 3 volte alla settimana), alimenti integrali (come riso, pane e pasta) e alcuni tipi di frutta (preferibilmente con la buccia). Inoltre è preziosissima anche la frutta a guscio, come mandorle, nocciole e noci, ottime anche per ridurre il rischio di colesterolo e infarti.

Infine non dimentichiamoci di bere tanta acqua, nella quantità corrispondente ad almeno 1,5 litri o 2 al giorno.