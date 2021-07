Anche quest’anno il Salento si conferma tra le mete turistiche più gettonate dai turisti di tutto il Mondo. Il motivo di così tanto successo, neanche a dirlo, sta nella bellezza delle coste e nell’ottima offerta culturale ed enogastronomica.

Su ProiezionidiBorsa abbiamo spesso analizzato le bellezze di questa terra, soffermandoci anche su alcuni particolari borghi dell’entroterra. Come quando abbiamo visto che è imperdibile questa cittadina del Salento considerata la capitale mondiale delle luminarie.

In questo articolo, ritorniamo sulle coste per descrivere ai nostri Lettori alcune delle più belle, e poco conosciute, spiagge del Salento.

3 bellissime spiagge del Salento poco conosciute da visitare tutte in una settimana

Iniziamo il nostro tour virtuale partendo da un tratto di spiaggia localizzato tra S. Maria di Leuca e le famose Maldive del Salento.

Stiamo parlando di Felloniche, una baia sabbiosa ed a tratti rocciosa, ideale per chi desidera relax in un contesto davvero tranquillo ed accogliente. I fondali sono bassi per qualche metro e permettono anche più piccini di fare un bagno in sicurezza. Per arrivare in questa spiaggia, bisogna percorrere la suggestiva e mozzafiato litoranea in direzione S. Maria di Leuca.

Risalendo dalla costa Adriatica, qualche chilometro a nord dalle famosissime spiagge di San Foca, troviamo la spiaggia dei Brigantini. Si tratta di una piccola baia, ricavata da un’insenatura naturale, caratterizzata da sabbia dorata e soffice.

Essa si affaccia su un mare verde smeraldo e cristallino dal quale spiccano incantevoli faraglioni e scogli. Fra questi è molto caratteristico e famoso il cosiddetto “scoglio dell’otto”, chiamato così per la sua particolare forma. Inoltre, la spiaggia dei brigantini è circondata da alberi e da una fitta vegetazione, che la ripara dal vento.

Insomma, questo tratto di costa è un vero e proprio angolo di paradiso, come del resto tutto il litorale di San Foca.

Concludiamo la lista di queste 3 bellissime spiagge del Salento poco conosciute da visitare tutte in una settimana, con quella di Padula Bianca. Questa incantevole spiaggia si trova a pochi chilometri da Gallipoli ed è una delle meno battute dal turismo di massa. Caratterizzata da sabbia bianca e finissima e da un mare color smeraldo, è l’ideale per chi cerca relax, lontano dal caos.

Per ulteriori chiarimenti, possiamo leggere l’approfondimento dedicato a questa meravigliosa spiaggia.