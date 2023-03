Tutti abbiamo le rughe, ma solo pochi sanno come contrastarle con questa bevanda fresca che amano in tanti

È incredibile questo trucchetto della nonna per ritardare la comparsa delle rughe e per ottenere una pelle più giovane e liscia senza spendere troppi soldi.

Quando ci guardiamo allo specchio, siamo quasi sempre ipercritici con noi stessi. Ci saranno giorni in cui ci piaceremo di più, altri in cui ci piaceremo di meno, ma i nostri difetti ci saranno sempre ben chiari, purtroppo. Uno di questi sono sicuramente le rughe. Ognuno di noi ha quella (o quelle) ruga che proprio non sopporta, e che vorrebbe cancellare con una gomma, se solo si potesse.

È proprio per questo motivo che, soprattutto negli ultimi anni, il settore della cosmetica ha avuto un grandissimo successo, con vendite sempre maggiori. Tra creme antirughe, prodotti per la pulizia del viso, maschere, sieri e tanto ancora, le persone arrivano a spendere decine, se non centinaia, di euro all’anno. Per ottenere risultati, il più delle volte, mediocri.

Logicamente non si può pretendere il miracolo, e questo è ovvio, ma allora non ha neanche senso spendere tutto questo denaro. Non sono in tanti a conoscere, invece, un rimedio della nonna assolutamente utile in campo estetico. Passa attraverso l’utilizzo di un prodotto alimentare molto apprezzato, per l’esattezza una bevanda, consumata ogni giorno da tantissime persone. Questa avrebbe, infatti, il potere di ritardare la comparsa delle rughe, a un prezzo sicuramente più economico dei prodotti cosmetici.

Tutti abbiamo le rughe, ma solo pochi conoscono questo rimedio naturale per ripristinare il collagene e l’elasticità della pelle

Gli amanti della buona tavola lo sanno bene, il modo migliore per valorizzare un pranzo o una cena è accostarci un buon vino. Esistono vini più adatti al pesce, quelli perfetti per accompagnare la carne, ma un sorso di questa bevanda può davvero enfatizzare sapori e profumi. Una funzione davvero inaspettata che può ricoprire il vino è proprio quella di ritardare la comparsa delle rughe. Sembrerà strano, eppure è proprio così.

Gli antiossidanti presenti in esso, infatti, lo rendono perfetto per prevenire l’invecchiamento cutaneo, aiutando le fibre elastiche della pelle, e non solo. Inciderebbe positivamente anche sul ripristino del collagene, favorendo una riduzione interessante delle rughe.

Ecco come si usa

Per usare questo prodotto sul viso, dovremo unire 3 ingredienti. Mescoleremo, infatti, 2 cucchiai di yogurt bianco naturale con 1 cucchiaio di vino rosso e 1 solo cucchiaio di miele. Dopo che avremo mescolato tutto, dovremo semplicemente stendere il composto sul viso, aiutandoci con un dischetto di cotone morbido. Bisognerà tenere in posa il tutto per circa 15 minuti, e poi risciacquare con abbondante acqua fresca. Tutti abbiamo le rughe, ma solo pochi sono a conoscenza di questo trucchetto di bellezza che renderà la nostra pelle subito più liscia.

Anche il lievito sarebbe un vero alleato di bellezza per la pelle

Oltre al vino, anche il lievito di birra sarebbe inaspettatamente utile per la bellezza della pelle. In particolare, conterrebbe vitamine e sali minerali davvero profittevoli per la pelle, e che aiuterebbero a ritardare la comparsa delle rughe.

Anche in questo caso, dovremo unire 2 cucchiai di lievito di birra con altri 2 di yogurt bianco naturale, mescolando bene. Quando avremo ottenuto una pasta morbida, potremo stenderla sul viso e aspettare circa 20 minuti. Al termine di questo periodo, dovremo risciacquare con cure la pelle e avvertiremo una delicata sensazione di morbidezza sul nostro viso.