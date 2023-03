Vincenzo De Luca attacca un consigliere del PD, ecco perché il presidente va contro il suo partito

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, difficilmente contiene i suoi istinti. Deciso e diretto, da sempre espone il suo pensiero senza riserve. Molte sue dichiarazioni hanno generato polemiche per i toni e le parole forti. Di recente il presidente De Luca durante una conferenza ha fortemente criticato un esponente del suo partito. Qual è il motivo del dissenso? Vediamo di cosa si tratta.

Il presidente della Regione Campania è noto non solo per la carica politica, ma anche per il suo temperamento. Da sempre non passano inosservati i suoi interventi. Diretto e spesso crudo, il presidente dice la sua senza riserve. Vincenzo De Luca attacca un consigliere del PD e lo fa pubblicamente. Durante una conferenza stampa De Luca infatti ha avuto da ridire sul comportamento del politico. Stiamo parlando di Monica Romano, consigliere comunale milanese del PD.

La consigliera del PD si schiera contro chi filma le borseggiatrici del metrò

Di recente si è messo in risalto la problematica dei furti nelle metropolitane. Striscia la notizia è riuscita a documentare l’attività delle borseggiatrici grazie ai suoi inviati. La trasmissione di Canale 5 ha fatto luce sulla questione mostrando le immagini delle borseggiatrici in azione. I servizi televisivi hanno avuto una forte risonanza, tanto da motivare alcune persone a filmare le ladre. In molti indignati si sono improvvisati giornalisti e hanno pubblicato video per scoraggiare le borseggiatrici. Ma soprattutto con l’intento di renderle identificabili. Contrariata dal fenomeno, Monica Romano, consigliere comunale del PD, ha deciso di intervenire. “Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e diffondere i video su pagine instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza”. Queste le dichiarazioni della consigliera che si è mossa per tutelare la privacy delle donne protagoniste dei fatti. Un intervento che ha comportato la reazione avversa di molti. Tra i contrariati dobbiamo menzionarne uno in particolare, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Vincenzo De Luca attacca un consigliere del PD, ecco perché il presidente va contro il suo partito

Ad esprimersi in modo critico sulle dichiarazioni di Monica Romano è stato proprio Vincenzo De Luca. Nonostante l’appartenenza allo stesso partito, il presidente non ha esitato a dire la sua. “Le giovani ladruncole vanno tranquillamente a rubare come se andassero in ufficio a prendere servizio”. Con queste parole De Luca fa riferimento alle borseggiatrici della metropolitana di Milano. Ed entrando in argomento durante una conferenza stampa si è espresso contro la consigliera Romano. “Incredibile c’è stata una consigliera comunale del PD che si è risentita perché qualcuno ha fatto vedere le immagini delle ladre – ha dichiarato Vincenzo De Luca, che ha poi aggiunto- anziché esprimere un apprezzamento per quelli che perlomeno segnalano il problema”. A questo proposito il presidente della Regione Campania ha concluso dicendo: “Se vogliamo dare sicurezza ai nostri concittadini non è più possibile che gente che ruba venga fermata per una notte per poi ritrovarsi tranquillamente in strada”.