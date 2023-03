La storia di Karius, il signor Leotta: dalle papere alla depressione fino alla paternità

Nel weekend è diventata ufficiale una notizia che era nell’aria da qualche settimana. Diletta Leotta è incinta. La popolare giornalista e influencer, che è il volto principe della piattaforma Dazn, aspetta il suo primo figlio. Il padre è Loris Karius, un uomo che, a 29 anni, ha già vissuto più di una vita. Vediamo insieme perché.

Tedesco del Sud della Germania, 29 anni, professione calciatore, più precisamente portiere. In Italia, per tutti, è semplicemente il signor Leotta, da quando, circa cinque mesi fa, è uscita la notizia della sua relazione con la splendida giornalista. Sembrava uno dei tanti flirt di cui è stata protagonista la bionda conduttrice di Dazn. Invece l’amore tra i due è stato davvero immediato e molto forte.

Un continuo avanti e indietro tra Milano, dove lavora lei, e l’Inghilterra, dove gioca lui. O meglio, non gioca, visto che è il terzo portiere del Newcastle. Un ruolo da fine carriera, dovuto a una serata che gli ha cambiato totalmente la vita.

Le papere di Karius in finale di Champions League

Arrivato al Liverpool nel 2016, dopo discrete stagioni al Mainz, Karius è stato subito provato da titolare dall’uomo che lo aveva portato ai Reds. Jurgen Klopp, infatti, aveva puntato su di lui anche per le referenze positive che gli arrivavano dalla Germania. Peraltro, il tecnico tedesco aveva dei trascorsi molto positivi a Mainz, di conseguenza puntare sul connazionale è stato naturale.

Tuttavia, la fiducia iniziale non è stata ripagata. Qualche errore di troppo, e il passaggio da titolare a riserva per Karius è stato quasi inevitabile. La stagione successiva, invece, si parte con un’alternanza. KIopp dà fiducia a Karius in Champions, mentre in campionato gioca il belga Mignolet. Tutto questo fino a gennaio, quindi il tedesco diventa titolare. Il Liverpool vive una stagione europea di alto livello. Strapazza il Manchester City nei quarti, batte la Roma in semifinale e si presenta a Kiev, contro il Real Madrid, da favorito.

È il 26 maggio del 2018, la partita della vita per Karius. Tutti lo riconoscono come il punto debole di quella squadra, ma quella può essere la notte per smentire tutti i critici. Invece sarà un disastro. Dapprima subisce un brutto colpo da Sergio Ramos, che gli assesterà una gomitata forse involontaria su azione di calcio d’angolo.

Dopo qualche minuto, poi, ecco un errore clamoroso. Recupera palla su un lancio sbagliato dal Real Madrid, se non che, poi, rimette in gioco il pallone con le mani colpendo la gamba di Benzema. Un gol incredibile che lascia basiti compagni, tifosi e tecnico. Il Liverpool rimette in piedi la partita, ma, ancora una volta, Karius si erge a protagonista in negativo. Bale prova un tiro senza grandi pretese da 30 metri che gli piega letteralmente le mani.

La storia di Karius, il signor Leotta, una carriera vanificata in una sera

Poi, il gallese segnerà, in rovesciata, anche uno dei più bei gol della storia della Champions, ma la frittata era già fatta. Karius diventa il colpevole numero uno della sconfitta. Sarà costretto a lasciare Liverpool. Andrà in prestito al Besiktas, in Turchia, ma i fantasmi della notte di Kiev non lo lasceranno mai. Anche in riva al Bosforo sarà protagonista di errori.

La depressione, purtroppo, arriva a fargli compagnia. Il Liverpool lo presta in Germania all’Union Berlino, ma collezionerà solo una manciata di presenze. La sua carriera volge al termine. Klopp non gli rinnoverà il contratto. Arriva un’offerta da Newcastle, ma solo per fare il terzo portiere.

Il resto è storia recente. Il flirt con Diletta Leotta che sembra restituirgli entusiasmo, un pizzico di fortuna con il portiere titolare e la prima riserva che si fanno male. La possibilità di tornare in porta nella prestigiosa finale di Coppa di Lega a fine gennaio. L’incoraggiamento social dell’amata, che, però, non è sufficiente a battere il Manchester United. Karius, però, questa volta è incolpevole. Un paio di mesi dopo, ecco la straordinaria notizia della paternità. Già i rumors di calciomercato fanno sapere che il portiere cerca squadra in Italia per stare vicino a Diletta.

La storia di Karius, il signor Leotta che ha vinto la depressione grazie all’amore e che, probabilmente, avrà l’Italia nel destino.