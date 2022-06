Gli accessori rappresentano un ottimo modo d’impreziosire le mani o di sfinare il collo a 50 come a 20 anni. La giusta collana riesce a rendere più romantico e femminile un outfit e un certo paio di orecchini può far sembrare il look più ricercato.

Non sempre, però, bisogna correre all’acquisto, perché alcuni gioielli del passato potrebbero già essere nelle nostre vecchie cassettiere. Quando, però, si tratta delle nuovissime tendenze di stagione è indispensabile doverle acquistare. Puntare sui saldi di stagione o cercare il Brand che offre gioielli simili a prezzi concorrenziali può essere davvero conveniente.

A partire dal 2 luglio inizieranno i saldi in tantissimi negozi italiani e negli store online. Dunque, ecco una selezione degli accessori più popolari della stagione, perfetti per matrimoni o altri eventi estivi.

L’eleganza nelle forme e tutta la luminosità dell’oro e dell’argento

Le parole d’ordine per la stagione estiva in fatto di gioielli sono oro e argento, zirconi e pavé. Tra i must di stagione troviamo sicuramente gli orecchini in argento con zirconi pendenti o a cerchio, con montatura pavé.

Anche la placcatura in oro rosa non è da sottovalutare e, con essa, l’ottone bronzato. Il Marchio Stroili, ad esempio, propone gli orecchini a cerchio in argento e con pavé di zirconi al prezzo di 79,99 euro. Questo genere di gioiello è perfetto per i matrimoni d’estate.

Chi preferisce il colore dovrebbe puntare su decorazioni a fiori come viole o animali come farfalle. La linea 2022 di Pandora propone anelli, collane e orecchini di questo tipo. Le colorazioni possibili sono oro rosa, argento o il classico color oro e lo stesso vale per il Brand Brosway.

Ecco alcuni fra i gioielli iconici più gettonati su cui investire durante i saldi estivi per sfoggiare il massimo dello stile

Per le ragazze più giovani gli orecchini Ear Cuff sono sicuramente una possibile soluzione ideale. Si può spaziare dai modelli con perle, come quelli di LAEAI, alla linea luminosa come Swarovski. Ma le tendenze da seguire sono veramente tantissime e tutte incredibili. Per esempio, moltissime sfilate confermano che l’obiettivo dell’estate 2022 è osare a 360 gradi.

I bangles sono perfetti per la spiaggia, purché grandi, vistosi e super eccentrici. Ispirati alla moda degli anni ’80, troviamo anche gli orecchini chandelier, ovvero decorati con pietre o cristalli, come fossero dei lampadari. Ma questi sono solo alcuni fra i gioielli iconici più gettonati di questa stagione. Ne esistono tanti altri, come le collane lunghe a cascata o i gioielli ispirati alla natura.

